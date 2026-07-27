В Minecraft впервые за 17 лет повысили системные требования: кому придется обновить ПК

Теперь минимум – 8 ГБ оперативной памяти, а рекомендуемая конфигурация – уже 16 ГБ ОЗУ и видеокарта не слабее RTX 2060.

Спустя почти два десятилетия после выхода Minecraft: Java Edition компания Microsoft официально пересмотрела системные требования игры. Это первое столь масштабное обновление рекомендаций за 17 лет, обратили внимание в Tom's Hardware.

Теперь для комфортной игры в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду рекомендуется компьютер с 16 ГБ оперативной памяти, процессором уровня Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600, а также видеокартой не слабее NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT либо Intel Arc A580.

Минимальные требования также выросли. Если раньше Minecraft: Java Edition запускалась даже на компьютерах с 2 ГБ ОЗУ и встроенной графикой Intel, то теперь студия рекомендует использовать 8 ГБ ОЗУ, четырехъядерный процессор и видеокарту с поддержкой Vulkan 1.3 и минимум 2 ГБ VRAM.

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По словам Microsoft, старое "железо" уже мешает развивать Minecraft: добавлять новые механики, улучшать графику и выпускать крупные обновления без серьезных ограничений.

При этом компания подчеркнула, что владельцы старых компьютеров не потеряют доступ к игре. Minecraft: Java Edition по-прежнему будет запускаться на неподдерживаемом оборудовании, но геймеры могут столкнуться с низкой частотой кадров, долгими загрузками и другими ограничениями.

Minecraft – это популярная игра-песочница с открытым миром, где игроки добывают ресурсы, строят сооружения и выживают в кубическом мире, состоящем из блоков. Выпущенная в 2009 году, она известна своей свободой действий и возможностью творчества, став самой продаваемой игрой в истории.

Ранее мы рассказывали, что умелец смог запустить сервер Minecraft на умной лампочке с AliExpress. К игре даже смогли подключиться 3 игрока.

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