Лицензии на Patriot не спасут украинцев ни в этом, ни в следующем году, - The Telegraph

Даже создание предприятия по сборке этих ракет из готовых компонентов требует времени, отмечает издание.

Хотя украинский ВПК и доказал свою способность быстро производить средства поражения, однако существует ряд препятствий, которые помешают Украине оперативно организовать производство ракет Patriot. Об этом пишет The Telegraph.

Журналисты со ссылкой на экспертов отмечают, что передача Украине лицензий на производство ряда образцов вооружения не спасет жизни гражданских лиц в этом году и, вероятно, в следующем.

"Одно дело - сказать: "Вы можете производить это по лицензии в Украине", и это прекрасная новость. Но самое главное: потом нужно построить завод, производственную линию, обучить людей работе на этой производственной линии. Все это требует времени, денег и усилий", - отмечает Томас Уитингтон, младший научный сотрудник Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI).

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Издание отмечает, что Украина получила лицензии на производство пяти различных систем вооружения от западных стран. И первыми, скорее всего, удастся начать производство управляемых авиабомб AASM Hammer и гаубиц L119, поскольку эти системы проще в изготовлении и содержат меньше электроники.

Что же касается производства ракет-перехватчиков Patriot, по мнению издания, этот процесс будет проходить в два этапа. На первом этапе Украина начнет сборку этих ракет из готовых деталей. Это позволит не только ускорить сам процесс, но и удешевить его, отметил в комментарии изданию Дмитрий Жмайло, заместитель председателя Центра безопасности и сотрудничества Украины.

"Только после создания производственных линий, обучения персонала и передачи технологического ноу-хау можно будет говорить о полном или частичном цикле производства, при котором большинство компонентов можно будет производить в Украине", - сказал он.

Оценивая вероятные сроки производства, издание приводит в пример Германию. Журналисты отмечают, что в Берлине гораздо более стабильные условия для налаживания этого процесса. Однако даже у них это заняло три года. На этом фоне перспектива производства ракет в Украине может занять еще больше времени.

"Несмотря на все амбиции, стоящие за недавними соглашениями Украины, подписание лицензионного соглашения - это лишь отправная точка, а не финишная прямая", - отмечают журналисты.

Производство Patriot в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с послом США при НАТО Мэттью Витакером. Отмечалось, что главной темой встречи стало производство систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинских городов от ракетных атак.

Также ранее стало известно, что Польша предлагает Украине совместное производство ракет-перехватчиков Patriot. Отмечается, что Варшава может предоставить Киеву возможность производить эти ракеты в безопасном месте. В настоящее время продолжаются трехсторонние переговоры с участием Польши, Украины и США по этому вопросу.

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