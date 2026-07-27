Рассказываем, кому положена пенсия по инвалидности в Украине и как рассчитывается ее размер.

Для лиц с инвалидностью в нашей стране предоставляется два типа государственной помощи: либо трудовая пенсия по инвалидности в Украине, либо специальная социальная поддержка. Однако порядок назначения этих выплат различается, поэтому важно знать, кто может на них претендовать и как определяется их размер.

Как рассчитывается страховая пенсия по инвалидности - все условия

Прежде всего следует уточнить, что все основные вопросы, связанные с назначением и расчетом пенсии по инвалидности, регулируются Законом Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этому документу, трудовые пенсии по инвалидности назначаются гражданам с официально установленной инвалидностью при наличии необходимого страхового стажа.

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При этом минимальный стаж для пенсии по инвалидности 3 группы и 2 группы рассчитываются одинаково, а для 1 группы - с отдельными, несколько сниженными требованиями. В целом же, в расчете учитываются возраст, в котором была признана инвалидность, и ее группа:

для I группы 1 год стажа требуется при установлении инвалидности до 25 лет;

для II и III групп – при установлении инвалидности до 23 лет.

Затем требуемый стаж постепенно увеличивается примерно на 1 год каждые 2–3 года возраста вплоть до 59 лет. При установлении инвалидности после 60 лет для всех групп требуется не менее 15 лет стажа.

Сам размер пенсии по инвалидности рассчитывается в два этапа. Сначала Пенсионный фонд определяет, какую пенсию по возрасту человек получил бы на момент назначения, исходя из его страхового стажа, официальной заработной платы и средней заработной платы по стране. А затем к этой сумме применяются установленные законом коэффициенты, так что размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине соответствует 50%, 2 группы - 90%, а 1 группы - 100% рассчитанной пенсии по возрасту.

Кому предназначается социальная пенсия по инвалидности в Украине

В случае отсутствия необходимого страхового стажа назначается социальная пенсия по инвалидности: 2 группа в таком случае будет получать почти столько же, сколько и 1 группа, поскольку эти выплаты не зависят от заработка или стажа и рассчитываются исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2595 гривень и с 1 августа останется на том же уровне.

Причем эта социальная помощь работает фактически как фиксированная пенсия по инвалидности: 3 группа получает 60% прожиточного минимума (1557 гривень), 2 группа – 80% (2076 гривень), 1 группа – все 100% (2595 гривень).

Также законом предусмотрены дополнительные выплаты и надбавки.

Оформить выплаты можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или через портал электронных услуг ПФУ. Для этого потребуются:

паспорт или ID-карта;

налоговый номер;

документы, подтверждающие страховой стаж (если имеются);

выписка из решения экспертной комиссии по оценке повседневной жизнедеятельности, подтверждающая инвалидность.

С 1 августа введение каких-либо новых изменений в порядке назначения или размере пенсий по инвалидности не планируется.

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