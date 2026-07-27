Фреймут вместе с детьми вернулась в Украину (фото)

Телеведущая отдыхает с сыном и дочерью в Буковеле.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут вернулась из-за границы в Украину вместе с детьми.

В своём Instagram она поделилась фото с отдыха в Буковеле. На снимках 9-летний сын Валерий и 8-летняя дочь Евдокия развлекаются под дождём на фоне карпатских пейзажей.

"Никто не промок, никто не упал, никто не испачкался. Я не совсем Мэри Поппинс", – в шутку подписала фотографии Фреймут.

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Телеведущая также показала, как дети развлекаются на местных аттракционах. Например, Валерий покатался на экстремальном родельбане.

Ольга также рассказала, что в отпуск они хотели взять с собой своего котика Шопена. Однако из-за определенных прививок и документов питомец остался дома.

К слову, сейчас телеведущая с мужем Владимиром Локотком и детьми живет в Великобритании. Однако иногда приезжает в Украину. Сколько продлится их отдых на родине – Фреймут не уточнила.

Напомним, ранее Александр Педан объяснил, почему Ольга Фреймут не появляется на телевидении.

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