Затонувший корабль с боеприпасами вызвал взрыв магнитудой 4,5: как это произошло

В результате этого инцидента никто не пострадал.

История корабля, затонувшего во время Второй мировой войны, по-прежнему остается в центре внимания из-за опасности, которую он представляет. Речь идет о затонувшем корабле, загруженном бомбами и боеприпасами, который до сих пор лежит на дне Ла-Манша. Об этом сообщает Antena3.

Отмечается, что мощный взрыв потряс несколько районов и навсегда изменил подводный рельеф.

"Построенное в США в 1943 году судно SS Kielce было грузовым кораблем, ходившим под польским флагом во время Второй мировой войны. По данным указанного источника, в ночь с 5 на 6 марта 1946 года оно столкнулось с пароходом "Lombardy" и затонуло у города Фолкстон, перевозя бомбы и боеприпасы", - напомнили в материале.

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Экипаж судна "SS Kielce" смог спастись, однако взрывчатые вещества, оставшиеся внутри затонувшего судна, впоследствии, спустя 21 год после инцидента, превратили операцию по расчистке в подводный взрыв большого масштаба.

"22 июля 1967 года спасательные команды применили взрывной заряд, чтобы пробить деформированный корпус судна. Третий взрыв привел к детонации части боеприпасов, находившихся на борту, повредив здания в Фолкстоне и создав ударные волны, которые зафиксировали сейсмические станции в Европе и Северной Америке", - добавили журналисты издания Daily Galaxy.

В частности, взрыв зафиксировали целых 25 сейсмических обсерваторий. Специалисты оценили магнитуду взрыва примерно в 4,5, используя методы, аналогичные тем, что применяются для измерения землетрясений. Это значение отражает зарегистрированную сейсмическую энергию, а не общее количество боеприпасов, находившихся на борту судна.

"В официальном отчете по итогам расследования размеры кратера сравнили с данными, полученными в ходе испытаний подводных взрывов, и пришли к выводу, что они соответствуют взрыву, эквивалентному примерно 2 000 тоннам тротила. Однако авторы отчета подчеркивают, что это не означает, что такое большое количество боеприпасов действительно взорвалось", - говорится в публикации.

К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, однако взрыв разбросал обломки затонувшего судна и оставил кратер длиной 47 метров, шириной 20 м и глубиной 6 м.

"Края кратера возвышались на несколько метров над обычным уровнем морского дна. На момент взрыва обломки судна лежали на слое ила на глубине примерно 27 метров. Этот случай, произошедший почти 60 лет назад, остается полезным примером для изучения рисков, которые представляют неразорвавшиеся боеприпасы в подводной среде", - подытожило издание.

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