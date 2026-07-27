2600 панелей стоят прямо в воде: как Германия обошла суровое ограничение

Отмечается, что номинальная мощность электростанции составляет 1,87 мегаватта.

Любая солнечная электростанция выглядит примерно одинаково: ряды тёмных панелей, наклоненных к небу и обращённых на юг. Но на озере к юго-западу от Мюнхена 2 600 панелей установлены строго вертикально - боком к солнцу, обращенные на восток и запад.

Издание autonocion пишет, что такое расположение панелей - это не упрощение монтажа и не незавершенная работа. Это попытка обойти немецкий закон, определяющий, какую часть озера разрешено затенить

Объект расположен на действующем карьере в Гилхинге, в баварском районе Штарнберг. Номинальная мощность составляет 1,87 мегаватта, что позволяет вырабатывать примерно 2 гигаватт-часа в год. Компания SINN Power называет его первой в мире вертикальной плавучей солнечной электростанцией.

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Компания SINN Power установила свои панели так, чтобы они не сопротивлялись ветру, что позволит их сохранить во время шторма. Каждый поплавок оснащён килеобразной конструкцией, свисающей на глубину до 1,6 метра и утяжелённой бетоном, а модули удерживаются в вертикальном положении с помощью системы тросов, а не жёсткой стальной рамы. Когда ветер усиливается, панели наклоняются.

Кроме того, ряды расположены на расстоянии не менее 4 метров друг от друга в коридорах открытой воды. Этот зазор выполняет сразу три функции: пропускает ветер, предотвращает затенение одного ряда другим и обеспечивает доступ света и воздуха к воде под массивом.

Такое решение призвано обойти закон. С 1 января 2023 года немецкое водное законодательство разрешает установку плавучих солнечных электростанций только на искусственных водоемах, при этом площадь любой установки не должна превышать 15% от общей площади водоема, а расстояние до берега должно составлять не менее 40 метров.

Для плоской солнечной электростанции этот предел означает жесткую арифметику. Лежащие панели занимают ровно ту площадь, на которой они установлены, поэтому 15% площади озера – это 15% возможной мощности станции. Если же установить их вертикально, площадь затенения уменьшится. В Гилхинге установки занимают 4,65% водной поверхности. Даже с учетом уже разработанного второго этапа проекта, предусматривающего дополнительные 1,7 мегаватта, компания SINN Power заявляет, что суммарная площадь затенения не превысит 10%.

Такое решение влияет на время поступления электроэнергии. Панели, ориентированные на восток и запад, в полдень вырабатывают меньше энергии, чем массив, обращенный на юг, зато утром и вечером – больше, что крайне важно, ведь это периоды пиковой нагрузки на электросеть.

Ранее УНИАН писал, что в Китае создали новый тип солнечных панелей.

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