Как выбрать лучшее место в самолете: бортпроводник поделился секретами выбора

Есть одна часть, которая обычно тише, чем задняя часть самолета.

Забронировать билет на самолет можно за считанные минуты, но когда дело доходит до выбора места, многие просто нажимают на первое свободное место. Однако удачно выбранное место может сделать путешествие гораздо комфортнее и даже повлиять на то, в каком настроении вы выйдете из самолета. Об этом пишет Glamour, ссылаясь на слова бортпроводника.

"Если бы кто-то спросил, какое место я бы выбрал на обычном рейсе продолжительностью несколько часов, я, вероятно, сел бы перед крылом, примерно в первой трети самолета. Для этого есть несколько причин: во-первых, эта часть обычно тише, чем задняя часть самолета. С другой стороны, после приземления можно быстрее выйти из самолета, что особенно удобно, если у вас мало времени на пересадку или вы просто не хотите еще двадцать минут ждать, стоя в проходе", - отмечает специалист.

Кроме того, многие считают, что несколько рядов не имеют значения, однако когда из самолета одновременно выходят 180-300 человек, каждый ряд может означать много минут. Более того, в передней части, как правило, меньше ощущается турбулентность, поэтому если вы ее боитесь, то обязательно выбирайте место впереди.

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У окна или у прохода?

Это один из самых распространенных вопросов среди пассажиров. По словам бортпроводника, место у окна идеально подходит тем, кто любит спать во время полета. Можно прислониться головой к стенке, а также вам не придется вставать каждый раз, когда сосед хочет сходить в туалет или прогуляться. Конечно, вид из окна тоже имеет значение.

"Однако если вы часто ходите по салону самолета, любите размяться или просто не можете долго сидеть на одном месте, то место у прохода может оказаться гораздо более удобным выбором. А если ты еще и испытываешь дискомфорт в ситуациях, когда приходится общаться с другими людьми, то место у прохода - это именно то, что тебе нужно, и тогда тебе точно не придется ни с кем разговаривать, если захочешь отвлечься!" - заверил специалист.

Действительно ли стоит выбирать места у аварийного выхода?

В самолетах возле этих мест значительно больше пространства для ног, что имеет большое значение, особенно для высоких пассажиров. Однако не каждый может сидеть здесь, и многие об этом не знают, а потом возмущаются, когда приходится меняться местами.

"Пассажир, сидящий в ряду возле аварийного выхода, должен быть готов в случае необходимости помочь экипажу, поэтому в некоторых случаях бортпроводники могут пересадить пассажира на другое место. Например, если кто-то путешествует с маленьким ребенком, имеет ограниченную подвижность, недостаточно владеет английским языком или по каким-либо медицинским причинам не сможет выполнить эту задачу. Именно поэтому стоит задуматься, соответствуете ли вы этим условиям и готовы ли взять на себя ответственность, чтобы впоследствии не пришлось сидеть на случайном месте", - объясняют в материале.

Задняя часть самолета - не всегда плохой выбор

Многие инстинктивно избегают задних рядов, хотя у них тоже есть свои преимущества. Если рейс не заполнен, здесь часто остаются свободные места, поэтому вполне может случиться так, что у вас будет больше пространства или вы даже сможете занять целый ряд.

"Порядок подачи еды и напитков может отличаться в зависимости от авиакомпании, но на некоторых рейсах обслуживание начинается именно с задней части салона, поэтому пассажиры, сидящие там, получают еду и напитки первыми. Более того, часто уборку также начинают с задней части салона, поэтому если вам надоело часами ждать, чтобы убрать поднос, сидеть сзади может оказаться выгодным", - добавили в публикации.

Худшие места

Эксперты советуют проверить, где в самолете расположены туалеты. Не только из-за запахов, но и потому, что возле них всегда много движения и шума - люди хлопают дверями и собираются там, чтобы поговорить, поэтому заснуть на таких местах почти невозможно.

"Также менее удобны те места, за которыми уже нет других рядов. Спинки этих кресел во многих случаях не откидываются вообще или откидываются лишь минимально, что во время длительного путешествия может быть очень неприятным", - отметили в материале.

Другие советы туристам

Ранее сотрудник аэропорта рассказал, что один прием поможет забрать чемодан раньше других. В частности, для некоторых типов самолетов решающую роль играет размер вашего багажа.

Также турист, побывавший в 75 странах, раскрыл 8 секретов бюджетных путешествий. Он считает, что практически любой регион мира, даже такой дорогой, как Скандинавия, можно посетить с минимальными затратами.

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