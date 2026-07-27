В пустыне носят черное не случайно: как такая одежда защищает от жары

Ученые объяснили, почему в жаркие дни более выигрышной может быть одежда черного цвета, а не белого.

Многие уверены, что в жаркую погоду лучше выбирать одежду светлых тонов, поскольку она отражает солнечные лучи и меньше нагревается.

Но исследования показали, что свободная черная одежда может охлаждать тело даже эффективнее белой, передает BBC. Отмечается, что секрет кроется не только в цвете ткани, но и в ее крое и способности обеспечивать циркуляцию воздуха. Именно поэтому жители жарких стран, в том числе бедуины, на протяжении многих поколений носят свободную одежду темных цветов.

Ученые объяснили, что белая ткань действительно отражает значительную часть солнечного излучения. Однако вместе с этим она может отражать обратно к коже и тепловое излучение, которое исходит от самого человеческого тела.

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Черная одежда, наоборот, поглощает больше тепла. При этом, если она достаточно свободная и хорошо проветривается, нагретый воздух между тканью и телом поднимается вверх, создавая естественную циркуляцию. На его место поступает более прохладный воздух, что способствует испарению пота и помогает организму легче переносить высокую температуру.

Ученые отметили, что цвет одежды – не единственный фактор. Не менее важны материал и фасон. Облегающие вещи, независимо от цвета, будут хуже отводить тепло и могут усиливать ощущение духоты.

При выборе одежды в жаркие дни рекомендуется отдавать предпочтение свободному крою и материалам, которые хорошо пропускают воздух. Хлопок хорошо впитывает влагу, однако сохнет достаточно медленно. Синтетические ткани могут быстрее отводить влагу, хотя нередко сильнее удерживают запахи.

Неожиданным вариантом для лета может стать шерсть. По словам ученых, она хорошо регулирует уровень влажности, быстро высыхает и меньше впитывает неприятные запахи, благодаря чему может обеспечивать комфорт даже в жаркую погоду.

При этом эксперты напомнили, что открытая одежда помогает организму эффективнее охлаждаться за счет испарения пота, однако увеличивает воздействие ультрафиолетового излучения. Поэтому при длительном пребывании на солнце важно защищать кожу.

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Во время зноя многие тянутся к бутылке с водой, считая ее лучшим способом избежать обезвоживания. Однако, как утверждает британский врач Наташа Фернандо, существует напиток, который может увлажнять организм еще эффективнее.

По ее словам, молоко способно дольше удерживать жидкость в организме благодаря своему составу. Оно содержит сахар, белки, жиры и натрий, которые замедляют опорожнение желудка и помогают организму сохранять водный баланс.

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