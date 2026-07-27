Почему деревья сбрасывают незрелые плоды: садоводы ответили, когда начинать беспокоится

В основном это естественный процесс, который помогает дереву сформировать более качественный урожай. Но если он не заканчивается до определенного времени, тогда нужно начинать спасать урожай.

Опадение незрелых плодов у яблонь, груш, слив и других плодовых деревьев не всегда говорит о проблемах. В основном это естественный процесс, который помогает дереву сформировать более качественный урожай.

Однако иногда преждевременная потеря плодов может указывать на болезни, нехватку влаги, пишет Marthastewart. Эксперт по садоводству Элизабет Уоддингтон объяснила, что многие плодовые деревья проходят так называемое "июньское опадение". В этот период растение избавляется от части завязей, чтобы оставшиеся плоды получили больше питательных веществ и смогли полноценно созреть.

По ее словам, особенно часто это происходит у яблонь, груш и слив. Кроме того, некоторые деревья склонны к двухгодичному плодоношению, когда после очень урожайного сезона следующий оказывается менее продуктивным.

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Еще одной распространенной причиной опадания плодов специалисты назвали плохое опыление. Если цветки были опылены лишь частично или вовсе не получили пыльцу, завязи могут начать развиваться, но вскоре опадут. Чтобы избежать этой проблемы, садоводы рекомендовали высаживать рядом совместимые сорта-опылители и привлекать на участок пчел.

Не менее важную роль играет полив. При недостатке влаги дерево направляет ресурсы прежде всего на собственное выживание, а не на формирование урожая. Эксперты посоветовали поливать растения обильно, чтобы вода проникала к глубоко расположенным корням, а не увлажняла только верхний слой почвы.

Причиной преждевременного опадания могут стать и поздние весенние заморозки. Даже если повреждения цветков сразу незаметны, дерево позже может избавиться от плодов, которые не способны полноценно развиваться. Для защиты растений во время похолоданий специалисты рекомендовали использовать укрывной материал.

Кроме того, потерю урожая нередко вызывают вредители и заболевания. В таких случаях опадение плодов является лишь симптомом, а основную проблему необходимо выявить как можно раньше. Садоводы посоветовали постоянно осматривать деревья, удалять пораженные плоды и листья, а также проводить своевременную обрезку для улучшения циркуляции воздуха в кроне.

На состоянии плодовых деревьев также отражаются неблагоприятные погодные условия. Продолжительная засуха, переувлажнение почвы, сильная жара, град, шквалистый ветер или резкие перепады температуры способны вызвать стресс, из-за которого растение избавляется от части будущего урожая.

Чтобы снизить влияние таких факторов, специалисты рекомендуют мульчировать приствольные круги органическими материалами, обеспечить хороший дренаж почвы, защищать деревья от сильного ветра и поддерживать регулярный уход на протяжении всего сезона.

Когда стоит беспокоится

Эксперты отметили, что поводом для беспокойства становится ситуация, когда плоды продолжают массово осыпаться после завершения естественного "июньского опадения". Особенно внимательно стоит отнестись к проблеме, если одновременно наблюдаются пожелтение листьев, усыхание побегов, слабый прирост, признаки болезней или поражения вредителями.

По словам специалистов, здоровые плодовые деревья лучше всего переносят неблагоприятные условия. Для этого важно высаживать подходящие сорта на хорошо освещенных участках с плодородной и дренированной почвой, своевременно поливать растения, ежегодно вносить органическую мульчу и при необходимости вручную прореживать завязи. Такой уход помогает получить пусть менее обильный, но более крупный и качественный урожай.

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