'Думала, что люди так уже не живут': переселенка из Херсонской области показала свой дом

Дом просторный и вполне пригоден для проживания.

Блогер Светлана Федосиенко, которая из-за войны была вынуждена покинуть свой дом в Херсонской области и переехать в Полтавскую область, показала подписчикам дом, который она приобрела, и поделилась впечатлениями от увиденного.

Как рассказывает женщина в TikTok, дома в Херсонской области у нее "было все", но из-за оккупации семье пришлось переехать сначала в Запорожье, а затем – в Лубны в Полтавской области, где они и приобрели новое жилье.

Она пожаловалась на трудности с приобретением жилья, отметив, что сейчас "за сарай" просят баснословные деньги. На вопрос о цене дома и размере приусадебного участка женщина не ответила, однако провела видеоэкскурсию по дому и летней кухне.

"Перекреститесь, я с вами. Начинаем всё сначала. Херсонцы в деле", – объявила она перед тем, как войти в дом.

По словам Светланы, жилье просторное и пригодное для проживания, хотя и требует капитального ремонта. В доме есть ванная комната с туалетом, кухня с двумя плитами, несколько спален. В одной из комнат женщина сняла на видео ковер на стене. Буквально в каждом доме есть шкафы-гардеробы. Также в доме уже установлены пластиковые окна и новая плита.

В комментариях отмечают, что "дом просто бомба". Женщина на это ответила, что новый дом её вполне устраивает, однако и не идёт ни в какое сравнение с родным.

Также блогерша показала и старый дом, который находится на приусадебном участке рядом с новым.

"Раньше я думала, что так люди уже не живут", – делится блогерша.

Она показала котел, старую плиту, которую "не мыли годами". Также в дом подведена вода, есть душевая и туалет.

"Я попала в рай", – иронизирует женщина.

Блогерша отметила, что средств не так много, поэтому процесс обустройства будет идти медленно. Впрочем, она обещает подписчикам показывать весь процесс обустройства новой жизни и в дальнейшем, подчеркивая, что, несмотря на все трудности, "все будет".

Ранее УНИАН рассказывал историю украинки Алины, которая купила старый дом в селе, имея всего 8 тысяч долларов. Через год она показала, как изменился дом, и рассказала о главных выводах, которые сделала во время ремонта.

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