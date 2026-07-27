В Крыму специалисты ГУР поразили российский 'Триумф' (видео)

Разведчики также обнародовали эксклюзивные кадры поражения дорогостоящих целей ПВО.

Во временно оккупированном Крыму специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили С-400 "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большого и среднего радиуса действия, принятый на вооружение противником в 2007 году. Об успешном попадании сообщила пресс-служба ГУР.

"Уничтожен российский "Триумф" – специалисты ГУР сожгли вражескую пусковую установку и РЛС из состава С-400 в Крыму", – говорится в сообщении.

В частности, в ночь с 25 на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР Минобороны Украины выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" на территории оккупированного полуострова – сожжены пусковая установка и радиолокационная станция 96Л6, входящие в состав комплекса.

Разведчики также обнародовали эксклюзивные кадры поражения дорогостоящих целей ПВО российских оккупантов на полуострове.

СБУ поразила более 10 целей в РФ и Крыму за ночь – подробности

Напомним, в ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Среди целей – два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря; ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" в АРК. Кроме того, были поражены три стационарные радиолокационные станции, которые использовались оккупантами для обнаружения беспилотных катеров и ударных БПЛА. Также специалисты СБУ нанесли удары по автомобильным паромам "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи, автомобильным паромам "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ" и т. д.

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