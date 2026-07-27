Налог на недвижимость: кто может не платить, а кому придется отдать 25 тысяч гривень

Льготы не применяются, если недвижимость, в частности, сдается в аренду.

Владельцы квартир, домов и другой недвижимости обязаны уплачивать налог на недвижимость в Украине, однако закон предусматривает ряд льгот в зависимости от площади жилья. В то же время владельцам крупных объектов недвижимости придется дополнительно уплатить 25 тысяч гривень, сообщил УНИАН адвокат судебной практики юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

По его словам, налог на недвижимость уплачивают владельцы как жилой, так и нежилой недвижимости. Его сумма определяется путем умножения общей площади объекта на ставку налога, устанавливаемую органами местного самоуправления. В то же время закон ограничивает максимальную ставку – она не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за 1 кв. м.

Юрист объяснил, с какой площади уплачивается налог на недвижимость. Так, для физических лиц предусмотрены льготы: налог не уплачивается за квартиру площадью до 60 кв. м, жилой дом площадью до 120 кв. м или в совокупности за квартиру и дом общей площадью до 180 кв. м. Если площадь превышает установленные лимиты, налог начисляется только на "лишние" квадратные метры.

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Впрочем, льготы не применяются, если недвижимость используется для получения дохода, например сдается в аренду. Кроме того, льготы не распространяются на квартиры площадью свыше 300 кв. м и дома площадью свыше 600 кв. м.

Также владельцы квартир площадью свыше 300 кв. м или жилых домов площадью свыше 500 кв. м должны дополнительно уплачивать фиксированную сумму в размере 25 тыс. грн за каждый такой объект.

Адвокат также напомнил, что для физических лиц сумму налога рассчитывает налоговая служба. До 1 июля года, следующего за отчетным, владельцу направляется налоговое уведомление-решение, а уплатить указанную сумму необходимо в течение 60 дней.

Юридические лица, в свою очередь, самостоятельно рассчитывают налог, подают декларацию до 20 февраля и уплачивают его авансовыми взносами ежеквартально.

За несвоевременную уплату предусмотрен штраф: 5% от суммы налогового долга при задержке до 30 дней и 10% – если просрочка превышает 30 дней.

Отдельно Мартинчук обратил внимание на налог на недвижимость в военное время. Во время действия военного положения он не начисляется и не уплачивается за недвижимость, расположенную на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Недвижимость в Украине – последние новости

В Украине аренда квартир за полгода подорожала на 15%, а домов – на 29%. Наибольший рост арендных ставок зафиксирован в Харькове (+40%) и Запорожье (+33%).

Во Львове за последний год существенно выросли цены на аренду квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове достигла 23 тысяч гривен в месяц, что на 28% больше, чем год назад.

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