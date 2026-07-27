Известная американская актриса вышла замуж

Для 35-летней Эммы Робертс это первый брак.

Американская актриса Эмма Робертс, сыгравшая в фильмах "Королевы крика", "Американская история ужасов" и "Пара на праздники", вышла замуж.

Как сообщает издание Page Six, 35-летняя звезда официально стала женой актера Коди Джона, с которым более четырёх лет находится в отношениях. Свадебная церемония состоялась на выходных в городе Сан-Вэлли, штат Айдахо. Среди гостей были только родные и друзья молодоженов. Кстати, звездная тетя Эммы – актриса Джулия Робертс – также присутствовала на торжестве.

Кстати, невеста выбрала длинное белое платье с высоким разрезом и фату. Дополнила свой образ актриса белыми туфлями и букетом из белых цветов. А вот Коди был одет в черный смокинг. Кстати, к алтарю Эмму вел ее 5-летний сын от предыдущих отношений.

Видео дня

Отметим, что Робертс и Джон начали встречаться летом 2022 года. Спустя два года пара объявила о своей помолвке.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли женился в третий раз. Избранницей 43-летнего актера стала Натали Кукенбург, которая моложе его на 17 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: