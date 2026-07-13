'Искандеры' из Калининграда могут накрыть Польшу и Балтию: эксперт объяснил, что сдерживает Россию

В то же время у России нет достаточных ресурсов для широкомасштабной войны против Европы, считает Нарожный.

Российские баллистические ракеты, в частности "Искандеры" из Калининградской области, технически способны наносить удары по Польше и странам Балтии. В то же время у России нет достаточных ресурсов для широкомасштабной войны против Европы. Кроме того, её сдерживают риск потери экономических связей и необходимость удерживать силы на украинском фронте. Об этом в комментарии УНИАН заявил Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

По его словам, если речь идет о широкомасштабной войне против стран Европы, то россиянам потребуется огромное количество людских ресурсов. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые им понадобятся для такой операции.

"И тогда возникает закономерный вопрос: если у них есть лишние сотни тысяч человек, то почему они не бросят их на войну против Украины? То есть чтобы закончить то дело, которое они начали. Вместо этого они топчутся на одном месте в Донецкой и Луганской областях, на юге Украины и никак не могут продвинуться. А здесь якобы откуда-то возьмутся сотни тысяч людей", – сказал он.

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Нарожный подчеркнул, что Европа очень сильно отличается от Украины: прежде всего наличием авиации, довольно серьезных видов оружия, которых у нас не хватает.

"Там самолеты пятого поколения. Например, та самая Бельгия заменила свои F-16 на F-35. И это дает европейцам довольно серьезные возможности наносить такие удары, которые мы пока наносить не можем. Это означает, что даже если они найдут эти сотни тысяч людей, им придется еще и перебрасывать современные виды вооружения, в частности Су-35 и стратегические бомбардировщики, на войну с Европой", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что если россияне пойдут на такой шаг, то это пойдет на пользу Украине, и мы сможем перейти в наступление, сможем продвинуться, освобождать временно оккупированные территории.

"Поэтому я считаю, что таких ресурсов у них нет. А вот какие-то провокации – запустить дрон или переправить через границу нелегальных мигрантов – вполне возможны. Но на широкомасштабные боевые действия, даже против стран Балтии – Латвии, Литвы или Эстонии, – они пока не способны", – отметил Нарожный.

В то же время он считает, что российская баллистика технически может представлять угрозу для Европы: те же "Искандеры" из Калининграда могут накрыть Польшу и страны Балтии.

"Я абсолютно уверен, что ресурсов для отражения всех этих ударов у них нет. Россияне могут производить не менее 60–70 баллистических ракет в месяц. Если они перенаправят эти мощности на Европу, то это будет в некоторой степени актом отчаяния. Ведь тогда Россия потеряет те экономические связи, которые еще остались с Европой. Кроме того, Европа начнет оказывать давление на Китай, с которым у нее огромный товарооборот. А что это означает для Китая? Если Россия начнет разрушать экономику Европы, то она перестанет покупать китайские товары. И это для Китая тоже станет огромным ударом", – сказал он.

Поэтому, продолжил эксперт, Европа не сможет отражать все удары "Искандерами", но такие атаки – это очень маловероятный сценарий.

Кроме того, Нарожный пояснил, что обострение конфликта с Европой было бы выгодно России для того, чтобы отвлечь ресурсы от Украины:

"Мы не получим всего, что хотели бы получить. Мы понимаем, что Европа не способна предоставить нам достаточное количество ракет для Patriot, а также другие виды вооружения и необходимое финансирование. Если это произойдет, Европа титаническими темпами начнет развивать собственную систему ПВО. И, скажем прямо, Украина в этот момент может оказаться вне поля зрения, когда на территорию европейских стран начнут падать "Шахеды" или "Искандеры". Но, повторюсь, такой сценарий крайне маловероятен".

Действительно ли РФ готовит атаки против Европы

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель The Independent Роберт Фокс заявил, что российский диктатор Владимир Путин может считать, что ближайшие два месяца – его последний шанс переломить ход войны. Поэтому Кремль все более открыто расширяет военную активность за пределами Украины.

В частности, автор видит три признака того, что Путин вот-вот может "наброситься на Европу". Во-первых, по его мнению, российский диктатор, судя по всему, верит, что его победа в Украине уже не за горами, и до сентября видит определенное "окно возможностей".

Во-вторых, как говорится в статье, Москва сейчас ведет кампанию по дезинформации и дестабилизации в Европе. Недавно российский разведывательный самолет Ту-95 Bear-F пролетел вблизи оперативной группы НАТО, которая проводила учения в Норвежском море. Также в последнее время российские подводные лодки – как пилотируемые, так и беспилотные – все активнее действуют в Северном и Ирландском морях, в Ла-Манше, отслеживая топливные трубопроводы и подводные кабели связи. По словам Фоокса, "ощущение того, что война постепенно выходит за пределы Украины и распространяется на весь регион, только усиливается".

Третий признак вероятного нападения на Европу, по мнению эксперта, – значительное ухудшение ситуации в самой России, где, как известно, экономика переживает далеко не лучшие времена.

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