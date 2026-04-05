Лакийчук рассказал, как ударные дроны изменили тактическую обстановку на поле боя.

Поле боя за последние два года полностью изменилось из-за дронов, сказал в эфире Украинского радио руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия-21" Павел Лакийчук. Он напомнил, что еще два года назад один боец или одиночная машина могли относительно безопасно передвигаться вблизи линии соприкосновения, поскольку БПЛА не всегда реагировали на одиночную цель, то сегодня это уже не работает. И даже один боец в поле – это тоже цель для беспилотников.

Он подчеркнул, что на поле боя работают два типа ударных беспилотников – кинетические и с бомбовыми отсеками.

"Если где-то два года назад на поле боя считалось, что проскочить в одиночку безопаснее, потому что дроны не будут реагировать на одиночного бойца или на одиночную машину, которая быстро движется, а будут искать колонну или скопление личного состава, то сегодня это уже не работает. Один боец в поле – это тоже цель для дронов", – сказал он, комментируя большое количество российских потерь личного состава.

Он подчеркнул, что ударные дроны изменили тактическое поле боя. "Те же ПТРК становятся не очень эффективным оружием по сравнению с дронами. Автоматическое оружие – это оружие ближнего боя, а для непосредственного поражения работают дроны. Действительно, это совсем другое поле боя, чем то, что было не то что 20-30 лет назад, а два года назад", – рассказал эксперт.

Как меняют поле боя наземные роботы

Напомним, что сфера беспилотных комплексов продолжает развиваться в Украине, и появляется все больше НРК. Они выполняют задачи по перевозке раненых на фронте, транспортировке припасов и даже дистанционному минированию. При этом в январе Силы обороны Украины провели рекордные 7 000 операций с использованием беспилотных наземных транспортных средств.

