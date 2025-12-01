Почти единственной темой стала линия фактического контроля: где именно будет проходить граница после завершения войны, говорят источники.

Переговоры между украинской и американской делегациями, состоявшиеся 30 ноября во Флориде, почти полностью были посвящены вопросу будущей границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

По их словам, пятичасовая встреча в частном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, была "сложной" и "напряженной", но в то же время - продуктивной.

Американская сторона прибыла на переговоры с четким намерением достичь прогресса именно по территориальному вопросу, чтобы Уиткофф мог представить наработанную позицию правителю РФ Владимиру Путину во время своего визита в Москву.

Практически вся встреча - о линии контроля

После примерно часа дискуссий в расширенном составе количество участников переговоров сократилось до трех представителей с каждой стороны. И, как отмечают собеседники Axios, почти единственной темой стала линия фактического контроля: где именно будет проходить граница после завершения войны.

От США на переговорах присутствовали Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа, советник Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

После основной части Рустем Умеров и Стив Уиткофф провели отдельную встречу тет-а-тет. Впоследствии секретарь СНБО имел еще одну частную беседу с американским спецпосланником.

После завершения переговоров Умеров сразу позвонил президенту Владимиру Зеленскому и проинформировал его о ходе и результатах встречи.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал УНИАН, на вчерашней встрече украинской и американской делегаций во Флориде сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Основные споры велись именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО.

По словам источника, США на переговорах выполняют роль медиатора и передают позиции российской стороны. В частности, Москва настаивает на полном выходе украинских сил с Донбасса.

Украина же настаивает, что такой вариант не является возможным - из-за конституционных ограничений, позиции украинского общества и несоответствия реальной ситуации на фронте.

