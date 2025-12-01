Украинские чиновники обеспокоены, что их позиция, озвученная во Флориде, может быть проигнорирована во время визита Уиткоффа в Москву.

Украинская и американская делегации провели ключевые переговоры во Флориде о прекращении войны России в Европе, однако Киев остается обеспокоенным тем, что Вашингтон может договариваться с Москвой, обойдя украинскую сторону, пишет Politico.

США стремились окончательно согласовать позицию Украины по территориальным вопросам и гарантиям безопасности, прежде чем спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Москву для переговоров с российским правителем Владимиром Путиным. Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым пыталась выяснить, действительно ли США привезут в Москву позицию Киева.

Американская сторона представила делегацию в составе Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и советника президента Джареда Кушнера. Рубио отметил "важный прогресс" в переговорах и подчеркнул, что цель США - завершение войны в условиях сохранения суверенитета и процветания Украины.

Видео дня

Предыдущий 28-пунктовый мирный план США оказался неприемлемым для Киева, из-за чего его сократили до 19 пунктов после консультаций в Женеве с участием европейских и украинских переговорщиков. Россия получила обновленный план и заявила, что "изучит" его.

Умеров после встречи поблагодарил США за поддержку Украины, тогда как украинские чиновники выражают опасения, что США могут принять договоренности с Путиным без окончательного согласия Киева. Рубио отметил, что переговоры продолжаются и включают "много подвижных частей", а окончательные консультации состоятся во время поездки Уиткоффа в Москву.

Мирный план - это важно знать

Как сообщал УНИАН, переговоры между украинской и американской делегациями, состоявшиеся 30 ноября во Флориде, почти полностью были посвящены вопросу будущей границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения.

По данным инсайдеров, сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Основные споры велись именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: