Разработчики серии Metro из 4A Games передали игровой ноутбук 78-летней беженке с Донбасса Людмиле Кулаковой. Об этом сообщает "Суспільне".

Людмила увлекается видеоиграми уже на протяжении 17 лет, это хобби ей привил внук. Особенно ей нравятся онлайн-шутеры, тот же Counter-Strike 2, но своей любимой игрой она называет Metro Exodus.

Как сообщается в репортаже "Суспільного", Людмила эвакуировалась из Белозёрского в Донецкой области. Некоторое время она прожила в Днепре в центре социальной адаптации для людей с инвалидностью, а после переехала в Надлак в Кировоградской области в социальное учреждение.

4A Games заметила репортаж, где Людмила рассказала, что её компьютер остался дома, а она настолько скучает по играм, что ей даже снится, как она играет.

Подарком Людмила осталась крайне довольна и уже во всю играет в Metro: "Ой, это очень хорошая аппаратура. Тем более Ryzen 9. Не у каждого этого есть Ryzen 9".

Соседки по комнате уже тоже знают всё об увлечении Людмилы. На вопрос, хотели бы они сами научиться играть, соседка ответила с интересом: "Хочу, но не знаю, получится у меня или нет".

Ранее мы рассказывали, что новую игру от авторов Metro, которая не вышла в день релиза, выпустят в раннем доступе. Контент в La Quimera будет появляться постепенно.

