Dacia Sandero стала октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе, несмотря на то, что продажи модели упали по сравнению с октябрем прошлого года на 7,6%, до 20 480 единиц. Об этом сообщает Automotive News.
Dacia Sandero - компактный хэтчбек, который отличается одним из самых просторных салонов в своей категории, а также вместительным багажником и отсеками для хранения вещей. Одно из самых больших преимуществ автомобиля - бюджетная цена. В Европе новый Dacia Sandero можно приобрести за 13 890 евро.
Кроме Sandero в тройку лидеров попали кроссовер Volkswagen T-Roc, а также доступный Renault Clio.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:
- Dacia Sandero - 20 480 единиц.
- Volkswagen T-Roc - 18 241.
- Renault Clio - 16 896.
- Volkswagen Golf - 16 261.
- Toyota Yaris Cross - 16 181.
- Volkswagen Tiguan - 15 632.
- Peugeot 208 - 15 256.
- Peugeot 2008 - 15 012.
- Skoda Octavia - 14 697.
- Toyota Yaris - 14 360.
Мировой авторынок - другие новости
С начала года до октября самым популярным на немецком авторынке оказался хорошо известный миллионам Volkswagen Golf. Интересно, что второе и третье места заняли две другие модели известного немецкого бренда, а именно - кроссоверы Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.
Также напомним, что недавно был назван самый популярный в мире автомобиль бизнес-класса. Им стал BMW 5 Серии.