В тройку лидеров попали Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc и Renault Clio.

Dacia Sandero стала октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе, несмотря на то, что продажи модели упали по сравнению с октябрем прошлого года на 7,6%, до 20 480 единиц. Об этом сообщает Automotive News.

Dacia Sandero - компактный хэтчбек, который отличается одним из самых просторных салонов в своей категории, а также вместительным багажником и отсеками для хранения вещей. Одно из самых больших преимуществ автомобиля - бюджетная цена. В Европе новый Dacia Sandero можно приобрести за 13 890 евро.

Кроме Sandero в тройку лидеров попали кроссовер Volkswagen T-Roc, а также доступный Renault Clio.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

Dacia Sandero - 20 480 единиц. Volkswagen T-Roc - 18 241. Renault Clio - 16 896. Volkswagen Golf - 16 261. Toyota Yaris Cross - 16 181. Volkswagen Tiguan - 15 632. Peugeot 208 - 15 256. Peugeot 2008 - 15 012. Skoda Octavia - 14 697. Toyota Yaris - 14 360.

Мировой авторынок - другие новости

С начала года до октября самым популярным на немецком авторынке оказался хорошо известный миллионам Volkswagen Golf. Интересно, что второе и третье места заняли две другие модели известного немецкого бренда, а именно - кроссоверы Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.

Также напомним, что недавно был назван самый популярный в мире автомобиль бизнес-класса. Им стал BMW 5 Серии.

Вас также могут заинтересовать новости: