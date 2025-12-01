Анна заинтриговала подписчиков в сети.

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, которая в прошлом году во второй раз стала мамой, заинтриговала вероятными изменениями в жизни.

В своем Instagram актриса опубликовала ролик с реакциями на новость, которая находится в конверте. Что именно там написано - она не показывает на камеру.

"Решила сообщить одну важную новость. И посмотрите на их реакцию... Мои котики, какие есть варианты? Что за новость такая?" - интригуя подписала видео актриса.

Подписчики начали активно писать догадки. Самой популярной версией новости была третья беременность.

Ответ Анны Сагайдачной на слухи о беременности

И пока в сети ходят слухи о вероятном пополнении, сама Анна на днях появилась на публике в свободном платье. Однако в проекте "Ранок у великому місті" заверила, что не в положении.

"Я? Боже! Я немного поправилась. Вы что? Нет", - ответила Сагайдачная.

К слову, актриса воспитывает двоих детей. От первого брака у нее есть 6-летний сын Тимур, а также год назад она родила дочь Миру от нового избранника, лицо которого тщательно скрывает.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала, какое хобби приносило ей доход в начале войны.

