Кадры начала встречи Владимира Путина и Уиткоффа будут опубликованы, но о заявлении по итогам говорить рано, отметил Песков.

После переговоров с украинской делегацией во Флориде специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с лидером РФ владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра, 2 декабря, во второй половине дня.

Он сказал, что кадры начала встречи Путина и Уиткоффа будут опубликованы, но о заявлении по итогам говорить рано.

"Ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести никакие обсуждения в "мегафонном" режиме через СМИ", - добавил спикер Кремля.

Переговоры о мирном плане

Украинская и американская делегации провели ключевые переговоры во Флориде о прекращении войны, которые длились более четырех часов.

По данным инсайдеров, сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Основные споры велись именно вокруг территориальных вопросов.

По данным WSJ, на переговорах обсуждались также возможные сроки проведения новых выборов в Украине. В то же время другие важные вопросы остались нерешёнными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада.

Также CNN со ссылкой на свои источники писало, что на переговорах США и Украина обсудили сценарий, при котором Киев откажется от вступления в НАТО.

