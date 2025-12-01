Соединенные Штаты выступают в роли медиатора, озвучивая Украине позицию России относительно видения мирного соглашения.

На вчерашней встрече украинской и американской делегаций во Флориде сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Основные споры шли именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

"Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, согласованной в Женеве, сколько на проблемных вопросах... Это был еще один шаг вперед", - отметил собеседник.

Главный спор - территории

По словам источника, США на переговорах выполняют роль медиатора и передают позиции российской стороны. В частности, Москва настаивает на полном выходе украинских сил с Донбасса.

Украина же настаивает, что такой вариант невозможен - из-за конституционных ограничений, позиции украинского общества и несоответствия реальной ситуации на фронте.

Позиция Киева остается неизменной: любые дискуссии о территориях должны начинаться с текущей линии соприкосновения, а не с ультимативных требований РФ.

"Процесс поиска решений продолжается, но это очень сложный вопрос", - подчеркнул собеседник.

НАТО: Украина не готова отказываться от курса

Отдельно украинская делегация подчеркнула, что курс на членство в НАТО закреплен в Конституции, а изменение этого положения ради соглашения создало бы опасный прецедент.

Также Киев подчеркивает, что Россия не может получить право вето на вступление Украины в Альянс.

Американская сторона, по словам источника, демонстрирует готовность слышать аргументы Киева, но напоминает о сложности переговоров с РФ:

"Вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона... Если она говорит 'нет', то что мы сделаем?"

Мирные переговоры - последние новости

Вчера Украина и США провели переговоры во Флориле. Впоследствии американские и украинские представители заявили, что переговоры были продуктивными, однако некоторые важные вопросы остались нерешенными.

По данным СМИ, Украина и США поддерживают постоянный диалог по мирному соглашению, но место нового раунда переговоров еще не определено. Киев настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

