Xiaomi 17 Ultra выйдет раньше обычного, причем сразу на несколько месяцев.

Похоже, Xiaomi решила не затягивать выпуск своей ультра-модели Xiaomi 17. Как сообщает Gizmochina со ссылкой на информацию инсайдеров, новинка будет представлена уже в этом месяце.

Сообщается, что Xiaomi уделяет особое внимание оптике. Девайс получит новое покрытие Leica, предназначенное для улучшения пропускания света при минимизации бликов и призрачных эффектов. Это должно обеспечить максимально четкие снимки с естественной и точной цветопередачей.

Оптика станет не единственным новшеством. Xiaomi 17 Ultra, в отличие от предшественника, откажется от классической четырехкамерной системы и перейдет на тройной модуль. Но их характеристики станут лучше: основной модуль 50 Мп ожидается с 1-дюймовым сенсором OmniVision OV50X, в сочетании с массивным 200-Мп перископическим телеобъективом и 50-мегапиксельным сверхшириком.

Как и все остальные смартфоны серии Xiaomi 17, 17 Ultra будет работать на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также смартфону приписывают батарею 6000-7000 мАч, продвинутый OLED-дисплей с высокой частотой обновления и прочный корпус с лучшей защитой от воды и пыли.

Ожидается, что вместе с новым камерофоном в ближайшие недели дебютирует фитнес-браслет Xiaomi Band 10 Pro и первый NAS бренда.

На глобальном рынке Xiaomi 17 Ultra, как ожидается, выйдет весной 2026 года и составит конкуренцию iPhone 17 Pro Max и грядущему Samsung S26 Ultra, который, скорее всего, останется без улучшений по части камре.

Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3 в декабре. В списке есть аппараты из бюджетного сегмента, например, серия Poco M.

