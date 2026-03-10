Есть риск потери Гуляйполя: эксперт рассказал о планах РФ на юге Украины

Украинских позиций в городе Гуляйполе осталось немного, говорит Попович.

Активизация российских оккупантов на юге Украины может быть составляющей большего оперативного замысла противника.

Такое мнение высказал в комментарии "Фокусу" военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что есть риски для Гуляйполя Запорожской области.

"Есть риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с дальнейшим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", – объяснил Попович.

В то же время, по словам обозревателя, текущие боевые действия на передовой не означают начала нового масштабного наступления оккупантов. Попович считает, что речь идет о продолжении начатых ранее операций.

"Нет нового наступления – это лишь продолжение старого, которое началось на юге после потери нами Угледара, а на востоке продолжается от Авдеевки. Если говорить о юге, то враг там наращивает усилия, но пока для того, чтобы нас остановить", – резюмировал обозреватель.

Война в Украине: ситуация на фронте

Аналитики проекта DeepState сообщают, что армия РФ продвинулась в Донецкой области. Противник имел успехи в районе Поддубного Волновахского района.

Тем временем спикер Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал предупредил, что россияне готовятся к активизации наступления в районе Мирнограда и Покровска. По его словам, армия РФ наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

