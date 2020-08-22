Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб

Боевики совершили один выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Марьинки.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.

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Как говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС, обнародованной в социальной сети Facebook, боевики совершили один выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Марьинки.

Украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

В штабе отметили, что на других участках ответственности подразделений ОС режим тишины сохранялся в полной мере. Погибших и раненных среди украинских бойцов нет.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Светлана Закелова