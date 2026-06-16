РФ 'засветила' оружие против Starlink за $1,5 млн: дроны его уничтожили (видео)

Отмечается, что противник активизировал "глушение" после мощных ударов ВСУ по его логистике.

Российские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковой связи Starlink. Об этом в Facebook сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Конечно, "Старлинк" является серьезной проблемой для нашего врага, и с первого дня войны он проводит эксперименты по подавлению "Старлинк" средствами РЭБ", – написал он.

При этом он отмечает, что первый такой случай был зафиксирован в 2023 году на Харьковском направлении. Российское РЭБ было быстро обнаружено украинскими военными и уничтожено. До 2026 года массовых попыток повторить его использование не фиксировалось.

В то же время Флеш подчеркнул, что с началом украинских атак на российскую логистику с помощью мидл-ударов вновь зафиксирована работа РЭБ против этой системы связи.

По его словам, такие вражеские комплексы выявляются и уничтожаются. Он показал уничтожение недавно первого такого российского комплекса силами 422 ОП БПС.

Бескрестнов рассказал, что речь идет о вражеском РЭБ "Волна Купол Гарант", который производит ООО "Русский купол" из Симферополя.

По его словам, российская РЭБ с земли создает помехи в небе для пролетающего спутника, чтобы он не принимал сигналы от обычных терминалов. Он добавил, что Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14–14,5 ГГц по 8 каналам, на которые враг направляет помехи, и спутник становится "глухим".

Отмечает, что один комплекс РЭБ обеспечивает защиту около 20 квадратных километров. Он смонтирован на прицепах, потребляет много электроэнергии – может работать как на генераторах, так и от внешней линии электропитания.

"На каждом прицепе стоит по две антенны, и всего весь комплекс насчитывает 6 прицепов. Антенная система может сниматься с прицепов и размещаться на одной платформе или монтироваться прямо на землю. Каждая антенна визуально похожа на яйцо, но внутри яйца скрывается спутниковая тарелка с механизмом поворота", – рассказывает Бескрестнов.

Более того, производитель продал эти системы армии РФ по цене 1,5 миллиона долларов за каждую.

"Это просто феерично", – добавил Флеш.

Starlink на фронте – последние новости

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX Илона Маска сотрудничала с американскими военными, чтобы не дать возможности РФ незаконно использовать терминалы сети Starlink в Украине.

Россия активно работает над созданием собственного аналога системы спутникового интернета Starlink.

Украинский специалист по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) отмечал, что пока проект находится на начальном этапе и не имеет подтвержденных признаков военного применения. Но в будущем это может создать проблемы для украинской армии.

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