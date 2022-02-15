В частности, используют противотанковые управляемые ракеты.

В Донецкой области военные проводят учения с применением оборонной техники, переданной партнерами Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, до конца месяца продлятся командно-штабные учения украинских военных "Заметиль-2022". Их задача - отработка управления группировками войск при ведении операции сил обороны.

Сегодня, 15 февраля, на полигоне в Донецкой области украинские военные овладевают техникой, которую передали иностранные партнеры. В частности, противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Как подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

Министр обороны Алексей Резников оценил поставки вооружения из США и Великобритании. По словам политика, Украина получила то, о чем раньше мы могли только мечтать.

Вас также могут заинтересовать новости: