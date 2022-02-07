Всего за последние недели и месяцы Украина получила помощи на 1,5 миллиарда долларов.

Международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинге.

"Украинская дипломатия уже третий месяц работает в усиленном антикризисном режиме. Мы и до этого работали в усиленном, а теперь вдвое усиленном антикризисном режиме. Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сере безопасности. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в 1,5 млрд долларов, а объемы доставленного в Украину оборонительного оружия и военного оборудования - общим весом более 1000 тонн", - сказал Кулеба.

Как подчеркнул глава МИД, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

"Сейчас ключевая тема мировой политики - это не допустить очередную волну войны России против Украины. Это не является преувеличением", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что о вероятности такого сценария говорят лидеры и главы МИД многих иностранных государств.

Министр отметил, что сейчас очень трудное и ответственное время, но заверил, что Украина подходит к этому с холодной головой и горячим сердцем.

При этом министр сказал, что Украина не будет идти ни на какие уступки, которые будут неприемлемыми.

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Как сообщал УНИАН, 26 января Кулеба заявил, что военную помощь оказали США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Чехия.

В частности, с 22 января США отправили в Украину 8 самолетов с оружием и военным оборудованием.

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