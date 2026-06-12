Украина задействует дроны-бомбардировщики в логистике: BI раскрыл подробности

Украинские военные используют БПЛА для доставки грузов на передовую, чтобы снизить риски для личного состава.

Украина меняет подход к фронтовой логистике, все больше полагаясь на тяжелые беспилотники. Дроны-бомбардировщики, способные перевозить значительные грузы, уже используются для доставки снабжения в районы, где передвижение людей слишком опасно, пишет Business Insider.

Беспилотник Max изначально создавался как тяжелая ударная платформа для поражения российских позиций и сброса взрывчатки. Он может нести более 90 фунтов (около 40 кг, – ред.) полезной нагрузки. В то же время его роль постепенно меняется.

Как и другие дроны украинского производителя Perun, Max все чаще выполняют логистические задачи. Вместо боеприпасов они доставляют на передовую припасы, работая в условиях постоянной угрозы для техники и маршрутов снабжения.

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"Бомбардировщики сейчас все чаще используются для логистики", – рассказал инженер компании Perun.

Новые функции тяжелых дронов

Max – не единственный тяжелый дрон, который задействуют в логистических операциях. Представленный в конце 2022 года беспилотник Vampire украинской компании Skyfall также все чаще выполняет не только ударные задачи.

Из-за растущей угрозы со стороны российских FPV-дронов на маршрутах снабжения, дрон обеспечивает значительную часть логистики на передовой. Участие военных и техники в таких операциях сохраняется, однако по возможности логистические задачи передают тяжелым беспилотникам: для Max логистика составляет уже около половины вылетов, отметил представитель Skyfall.

Инженер Perun сообщил, что около 70% миссий беспилотников компании до сих пор носят боевой характер. В то же время дрон Max быстрее и менее уязвим, чем беспилотные наземные платформы, которые также используются для доставки грузов. Некоторые подразделения до сих пор используют Max исключительно как ударный дрон. Он способен переносить 155-мм снаряды, которые непригодны для стрельбы из артиллерийских систем, но могут быть эффективны при сбросе на позиции противника.

Как Украина применяет дроны на фронте

Ранее сообщалось, что Украина уничтожает главные логистические "артерии" фронта дешевыми дронами. Атаки уже существенно повредили критическую логистическую инфраструктуру между оккупированным Крымом и южными регионами фронта.

Также агентство Bloomberg писало, что новое поколение украинских дронов изменило ход войны. Украина получила новое преимущество в войне благодаря модернизированным ударным беспилотникам средней дальности, оснащенным элементами искусственного интеллекта и автономного наведения.

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