Новая эра войны: Украина объединяет оружие и данные в единую ИИ-систему, - Reuters

Украинские военные прогнозируют, что в ближайшие годы искусственный интеллект радикально изменит скорость и логику принятия решений на поле боя.

Война будущего может кардинально измениться уже в ближайшие годы из-за массовой интеграции искусственного интеллекта в военные системы. Это приведет к появлению новой модели ведения боевых действий – более быстрой, автоматизированной и сетевой. Об этом заявил руководитель Defense AI Center "A1" (исследовательского центра по вопросам искусственного интеллекта – УНИАН) Министерства обороны Украины Даниил Цьвок в интервью Reuters.

По словам чиновника, Украина уже активно применяет технологии искусственного интеллекта в войне против России, которая длится пятый год.

Речь идет об использовании алгоритмов для:

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наведения и применения беспилотников;

планирования боевых операций;

обработки данных о ракетных ударах;

анализа информации с фронта.

Цьвок подчеркнул, что технологии уже сейчас влияют на скорость принятия решений на поле боя.

В будущем, по его прогнозу, системы искусственного интеллекта могут быть объединены в единую сеть, которая фактически будет контролировать боевые процессы. Это, по его словам, может привести к появлению так называемой "войны операционных систем" между Украиной и Россией в течение ближайших 3–5 лет.

"Система, которая имеет больше данных и лучше их анализирует, получает преимущество", – отметил он.

Единая боевая цифровая система

В Украине уже работают над созданием интегрированной платформы, которая объединит данные со всего фронта и будет давать рекомендации командирам. Цель – сократить время анализа информации с 1200-километровой линии фронта и ускорить принятие решений.

В перспективе это должно превратить военную систему в "единый живой организм", где оружие и данные работают синхронно.

Война в Украине, по словам Цьвока, уже стала катализатором глобальной технологической гонки. Иностранные компании, в частности американская Palantir, сотрудничают с украинской стороной, а также реализуются проекты обмена боевыми данными для обучения алгоритмов.

В то же время Россия также развивает собственные системы с искусственным интеллектом, в частности для планирования ударов дронами и ракетами.

Человеческий фактор под вопросом

Несмотря на активное внедрение технологий, Украина пока сохраняет принцип контроля человеком над ключевыми боевыми решениями.

Однако в будущем, как признают в Минобороны, искусственный интеллект может превзойти скорость принятия решений человеком, что поставит новые вызовы перед командованием.

"Вопрос в том, как быстро мы сможем адаптироваться к решениям, которые предлагают автономные системы", – подытожил Цьвок.

ИИ в армии – главные новости

Как сообщал УНИАН, быстрое внедрение искусственного интеллекта в военной сфере является жизненно важным для выживания Украины. Однако, как рассказал высокопоставленный чиновник в сфере ИИ для Associated Press, для полной интеграции этих технологий на поле боя может потребоваться еще несколько лет.

В более совершенном виде искусственный интеллект может стать основой сетевого поля боя, на котором "умное" оружие будет действовать скоординированно под управлением единой платформы оценки ситуации.

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