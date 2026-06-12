Новая эра войны: Украина объединяет оружие и данные в единую ИИ-систему, - Reuters

Война будущего может кардинально измениться уже в ближайшие годы из-за массовой интеграции искусственного интеллекта в военные системы. Это приведет к появлению новой модели ведения боевых действий – более быстрой, автоматизированной и сетевой. Об этом заявил руководитель Defense AI Center "A1" (исследовательского центра по вопросам искусственного интеллекта – УНИАН) Министерства обороны Украины Даниил Цьвок в интервью Reuters.
По словам чиновника, Украина уже активно применяет технологии искусственного интеллекта в войне против России, которая длится пятый год.
Речь идет об использовании алгоритмов для:
- наведения и применения беспилотников;
- планирования боевых операций;
- обработки данных о ракетных ударах;
- анализа информации с фронта.
Цьвок подчеркнул, что технологии уже сейчас влияют на скорость принятия решений на поле боя.
В будущем, по его прогнозу, системы искусственного интеллекта могут быть объединены в единую сеть, которая фактически будет контролировать боевые процессы. Это, по его словам, может привести к появлению так называемой "войны операционных систем" между Украиной и Россией в течение ближайших 3–5 лет.
"Система, которая имеет больше данных и лучше их анализирует, получает преимущество", – отметил он.
Единая боевая цифровая система
В Украине уже работают над созданием интегрированной платформы, которая объединит данные со всего фронта и будет давать рекомендации командирам. Цель – сократить время анализа информации с 1200-километровой линии фронта и ускорить принятие решений.
В перспективе это должно превратить военную систему в "единый живой организм", где оружие и данные работают синхронно.
Война в Украине, по словам Цьвока, уже стала катализатором глобальной технологической гонки. Иностранные компании, в частности американская Palantir, сотрудничают с украинской стороной, а также реализуются проекты обмена боевыми данными для обучения алгоритмов.
В то же время Россия также развивает собственные системы с искусственным интеллектом, в частности для планирования ударов дронами и ракетами.
Человеческий фактор под вопросом
Несмотря на активное внедрение технологий, Украина пока сохраняет принцип контроля человеком над ключевыми боевыми решениями.
Однако в будущем, как признают в Минобороны, искусственный интеллект может превзойти скорость принятия решений человеком, что поставит новые вызовы перед командованием.
"Вопрос в том, как быстро мы сможем адаптироваться к решениям, которые предлагают автономные системы", – подытожил Цьвок.
ИИ в армии – главные новости
Как сообщал УНИАН, быстрое внедрение искусственного интеллекта в военной сфере является жизненно важным для выживания Украины. Однако, как рассказал высокопоставленный чиновник в сфере ИИ для Associated Press, для полной интеграции этих технологий на поле боя может потребоваться еще несколько лет.
В более совершенном виде искусственный интеллект может стать основой сетевого поля боя, на котором "умное" оружие будет действовать скоординированно под управлением единой платформы оценки ситуации.