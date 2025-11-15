На территории воинской части кубанского краснознаменного полка поражены пусковые установки С-400 и радары.

Дальнобойные дроны уничтожили в Новороссийске 4 вражеские пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара. Об этом УНИАН сообщил источник в СБУ.

Отмечается, что речь идет о вчерашней атаке беспилотников Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

"Спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целеуказания 92Н6 ("Grave Stone")", - сообщил источник.

Также источник добавил, что на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 таких пусковых установок, поэтому есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы). Источник отметил, что ведется работа по уничтожению систем ПВО противника, которые защищают важные военные, инфраструктурные и логистические объекты врага.

"Каждая такая уничтоженная система - это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты", - добавил информированный источник в СБУ.

Силы обороны поразили порт "Новороссийск" - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 ноября ночью спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ). Он является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале был сильный пожар.

