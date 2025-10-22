В 2018 году Индия заключила с РФ контракт на сумму 5,43 миллиарда долларов на поставку пяти полковых комплектов ЗРК С-400.

Индия хочет приобрести у Москвы ракеты к комплексам противовоздушной обороны С-400 на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщают индийские СМИ.

Индийское министерство обороны рассмотрит соответствующее предложение на заседании совета по вопросам оборонных закупок в октябре этого года.

Если верить имеющимся данным, индийские военные "высоко оценили" возможности зенитных ракетных комплексов С-400 по уничтожению самолетов, ракет и дронов во время индо-пакистанского конфликта.

Напомним, в 2018 году Индия заключила с РФ контракт на сумму 5,43 миллиарда долларов на поставку пяти полковых комплектов ЗРК С-400, развернув первый из них в Пенджабе в 2021 году для противодействия воздушным угрозам со стороны Пакистана и КНР.

Сообщалось, что Нью-Дели может заказать дополнительные зенитные ракетные комплексы С-400 и новые российские С-500 "Прометей". Последние россияне начали эксплуатировать совсем недавно - перед самым началом полномасштабной войны.

Россия продвигает свое оружие на индийский рынок

Недавнее охлаждение отношений между Индией и Соединенными Штатами дало россиянам новую возможность закрепиться на индийском рынке.

Как стало известно, Нью-Дели отклонил предложение США о приобретении истребителя пятого поколения F-35. Вместо этого индийцы могут вернуться к идее приобрести Су-57.

Ранее они вышли из совместной программы создания самолета на его базе из-за несоответствия Су-57 требованиям пятого поколения.

Также сообщалось, что РФ хочет спасти свой де-факто мертворожденный проект танка Т-14 "Армата" и предлагает Индии приобрести лицензию на него.

