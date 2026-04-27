Их никто даже не пытался прикрыть: Дикий назвал цели для ударов по Уралу

СССР считал, что до этой территории можно добраться только с помощью межконтинентальных баллистических ракет.

Украинские дроны начали поражать объекты на российском Урале, где в РФ расположены основные военные производства. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"За Уралом крупных серьезных производств почти нет. А вот как раз на Урале огромная концентрация. Со времен Петра там началось развертывание огромной металлургической индустрии, которая в первую очередь еще тогда имела исключительно военное назначение. И в принципе история российского ВПК – это в значительной степени именно история Урала. И в Советском Союзе это продолжилось", – рассказал Дикий.

Он добавил, что как Советский Союз, так и затем РФ всегда считали эту территорию абсолютно защищенной. По словам эксперта, тогда считалось, что до этих регионов способны добраться только ядерные межконтинентальные баллистические ракеты США.

"То есть Урал считался защищенным просто своим расположением. Просто расстоянием, которое должно было заменить противовоздушную оборону. И это для нас очень важно. Это огромные производственные комплексы, которые не прикрыты с воздуха, потому что их никто никогда даже не пытался прикрыть. Считалось, что зачем – ведь само расстояние защищает. И теперь мы полностью меняем эту парадигму, оказывается, что расстояние вовсе не защищает", – добавил Дикий.

Он отметил, что теперь расстояние стало не преимуществом, а недостатком для России. Поскольку на прикрытие таких больших пространств у РФ просто не хватает ПВО.

"А учитывая состояние ПВО РФ на пятый год большой войны, когда мы систематически выводим эту ПВО и у них уже стоит задача – а как бы нам Валдай прикрыть. Рассчитывать на то, что они найдут достаточно ПВО, чтобы прикрыть уральские заводы – не найдут, просто нет. У них еще год назад ее хватало, чтобы прикрыть только линию фронта, Москву и Крым. А весь этот год велась очень системная работа, которая эту ПВО выносила", – пояснил Дикий.

Удары по Уралу: что известно

Ранее в сети появились видео, на которых дроны атакуют российский Урал, преодолев рекордное расстояние в 1800 километров. В частности, под атакой впервые оказалась инфраструктура Екатеринбурга. Также сообщалось, что во время удара дронов в городе даже не звучала воздушная тревога.

Также Дикий отметил, что Силы обороны активно зачищают противовоздушную оборону (ПВО) россиян над Крымом, отрабатывая там тактики, которые затем масштабируются на всю территорию РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: