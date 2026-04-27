Отрабатываем, чтобы потом масштабировать на Россию: Дикий про удары по Крыму

Украина систематически уничтожала российские средства ПВО в этом регионе, отметил эксперт.

Силы обороны активно зачищают противовоздушную оборону (ПВО) россиян над Крымом в последние годы, что позволило сейчас чувствовать себя более свободно украинским средствам поражения в регионе.

Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Мы многое отрабатываем на нашем оккупированном Крыме, что затем масштабируется на территорию страны, которая его оккупировала. Крым удобно расположен – он под боком, и на него можно лететь не с одного направления, а одновременно с нескольких разных. Поэтому россиянам очень сложно это перехватывать. И мы отрабатываем многое на Крыме, а затем масштабируем на РФ", – рассказал Дикий.

Видео дня

Он добавил, что Силы обороны уничтожили в Крыму большое количество российских средств ПВО, и это стало одной из причин нехватки таких средств у россиян.

"Мы вскрыли небо над Крымом. Начинали с того, что прорабатывали там отдельные коридоры, по которым дальше что-то пролетало. Сейчас мы настолько зачистили ПВО над полуостровом, что просто вскрыли небо. Оно теперь почти полностью доступно для наших дронов и ракет. Крышечка открылась, и мы начинаем системно выжигать все, что хранилось под этой крышечкой", – добавил Дикий.

Эксперт отметил, что Силы обороны начали уничтожать там цели, начиная с сакрального для Москвы Черноморского флота. В то же время он отметил подход Сил обороны, при котором российские корабли не были потоплены.

"Потопить корабль – это не всегда большое счастье. К сожалению, приходится их и топить, когда нет выхода. Но потом нам после войны приходится расгребать все эти экологические последствия. А когда корабль стоит на плаву, но это гора металла, которая не способна ни выйти в море, ни тем более произвести пуск ракет – вот для нас идеальный вариант. Он не вредит нам и выбывает как активная боевая единица", – отметил Дикий.

Удары по Крыму: что известно

Напомним, в последние дни Силы обороны несколько раз нанесли удары по российским кораблям во временно оккупированном Крыму. В частности, в ночь на 19 апреля были поражены два больших десантных корабля проекта 775 "Ямал" и проекта 1171 "Николай Фильченков".

Как отмечал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, РФ завела эти корабли в акваторию Черного моря накануне полномасштабного вторжения, поскольку планировала использовать их для десанта, в частности в Одесской области. В целом, по его словам, Москва планировала увеличить общее количество таких кораблей в Черном море до 13 единиц.

