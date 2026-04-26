ВСУ атаковали Ярославский НПЗ, на заводе 'Апатит' поврежден трубопровод с кислотой, - СМИ

Согласно фото и видео россиян в интернете, на НПЗ начался сильный пожар.

Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Ярославнефтеоргсинтезу" (ЯНОС).

В результате атаки беспилотников на территории объекта возник масштабный пожар, пишет Telegram-канал "Exilenova+". Местные жители сообщают о серии громких взрывов, после которых над заводом поднялся густой столб дыма.

В сети уже появились многочисленные кадры происшествия.

Кроме того, также сообщается об атаке на АО "Апатит". Губернатор Вологодской области заявил, что был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3.

"Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет. Предварительно пострадало 5 человек (ожоги от серной кислоты), все госпитализированы", - пишет он.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно украинские дроны пролетели 1800 км и впервые добрались до Урала. Во время атаки БПЛА на Екатеринбург был поврежден ЖК "Тринити" в самом центре города, пострадали шесть человек.

Кроме того, мы также рассказывали, что СБУ поразила нефтеперекачивающую станцию в РФ. Удар пришелся по нефтеперекачивающей станции "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области.

