В Кремле придумали объяснение, почему парад на 9 мая пройдет без военной техники

Россияне останутся без традиционного зрелища на Красной площади.

В Кремле решили минимизировать масштаб празднования Дня Победы в Москве, отказавшись от проезда военной техники. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Он отметил, что главной причиной такого решения стала якобы угроза со стороны Украины. По его мнению, сейчас принимаются усиленные меры безопасности, чтобы избежать инцидентов во время официальных мероприятий.

"Киевский режим, который ежедневно теряет земли на поле боя, сейчас в полную силу развернул террористическую активность. И поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", – сказал Песков.

Помимо "безопасностных" вопросов, в Кремле нашли еще одно оправдание – отсутствие юбилейной даты. Песков призвал не сравнивать мероприятие этого года с прошлогодним, поскольку то якобы имело особый статус.

"Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, какой должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в сокращенном формате", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Таким образом, парад в Москве 9 мая этого года пройдет без традиционной демонстрации бронетехники. На главной площади страны-агрессора ожидаются только пешие колонны.

"Парад онлайн"

Ранее УНИАН писал, что вместо реальных танков на мостовой Кремль планирует кормить зрителей картинкой с экранов. Во время парада обещают показать работу военных, которые "выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте".

Авиационную часть пока решили оставить. По предварительной информации, запланирован пролет пилотажных групп, а в конце "штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага".

