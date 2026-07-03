СБУ ударила по военным аэродромам в Крыму: уничтожено или повреждено не менее 7 самолетов

Оттуда постоянно взлетают самолеты тактической авиации противника, наносящие удары по территории Украины.

Служба безопасности Украины нанесла удары по военным аэродромам во временно оккупированном Крыму, в частности, во второй раз за неделю были поражены истребители в пункте базирования "Саки", где расположены вражеские самолеты, а также нанесены удары по ангарам в "Гвардейском". Как сообщила пресс-служба СБУ, нанесен успешный удар беспилотниками по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское" на территории АРК.

В частности, на аэродроме "Саки" были поражены семь ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

"Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за текущую неделю", – отмечают в СБУ.

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Кроме того, на военном аэродроме "Гвардейское" были поражены два ангара, в которых хранились БПЛА "Шахед" и авиационное оборудование. СБУ подчеркивает, что военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск на полуострове.

Дело в том, что именно с аэродромов "Саки" и "Гвардейское" регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.

"СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины задачи и системно сокращать военный потенциал России. Каждая наша спецоперация – это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, обеспечивающие российскую агрессию. Мы и впредь будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины", – подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

Поражение ангаров с истребителями Су-30 в Крыму – что известно

Как писал УНИАН, на днях СБУ нанесла удар по ангарам с российскими истребителями на аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. На тот момент было подтверждено пять попаданий беспилотников по ангарам, где хранилась авиационная техника.

Предварительно, в двух помещениях на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, возник пожар. Ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов.

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