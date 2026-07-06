Системы для полива газонов уходят в прошлое: специалисты назвали более эффективные альтернативы

Современные технологии позволяют более точно контролировать полив и при этом экономить воду.

Обычные дождевальные системы полива постепенно теряют популярность из-за неэффективности и высокой стоимости. Вместо этого все больше владельцев домов выбирают более современные решения, которые помогают точнее контролировать подачу воды и сокращать ее расход, пишет The Spruce.

Эксперты отмечают, что особенно растет интерес к капельному орошению. Такие системы стали более доступными и лучше приспособленными для использования в частных хозяйствах.

В отличие от традиционных дождевальных систем, которые распыляют воду по всему участку с помощью стационарных или вращающихся форсунок, капельный полив подает воду непосредственно к растениям. Это позволяет использовать воду более рационально.

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Микроорошение, в частности капельный полив и пропиточные шланги, считается более экономичной альтернативой традиционным дождевальным системам. Агентство по охране окружающей среды США рекомендует такие решения, поскольку они позволяют использовать примерно на 20–50% меньше воды.

Специалисты также отмечают, что чрезмерное потребление воды напрямую влияет на расходы. Во многих регионах вода дорожает, поэтому во время засух владельцы домов всё чаще сокращают полив газонов.

Как ухаживать за газоном без систем дождевания

Более редкий полив газона, даже без использования дождевальных систем, может положительно влиять на состояние травы. По словам специалистов, это помогает воде проникать глубже к корневой системе, благодаря чему газон лучше накапливает влагу и питательные вещества и легче переносит жару.

В качестве альтернативы можно использовать капельные системы с эмитерами, капельной лентой или микронасадками. В то же время крупные распылители и туманообразователи не рекомендуются для приусадебных участков. Такие системы лучше всего подходят для точечного полива деревьев и декоративных растений, расположенных на расстоянии друг от друга, а не для сплошного орошения газона.

Еще одна альтернатива – емкости для сбора дождевой воды. Они позволяют накапливать воду после осадков и использовать ее для полива сада или газона по мере необходимости.

Стоит ли демонтировать старые дождевальные системы

Специалисты не рекомендуют полностью демонтировать дождевальные системы, даже если ими больше не пользуются.

По их словам, демонтаж обычно является дорогостоящим и сложным, ведь может потребовать раскопки части двора или ландшафта. Если систему больше не планируют использовать, достаточно слить воду из труб и перекрыть ее подачу.

Такой подход поможет избежать утечек и дополнительных затрат на ремонт.

Советы по рациональному поливу газона

Специалисты советуют проверять влажность почвы простым способом – достаточно воткнуть отвертку в землю на 3–4 сантиметра, чтобы оценить уровень увлажнения. Летом также рекомендуют косить траву чуть выше, ведь это помогает затенять почву и уменьшает её перегрев.

Поливать газон лучше всего утром, когда вода меньше испаряется. Чтобы влага хорошо проникала в почву, каждый участок рекомендуется поливать примерно 60–90 минут.

Частоту полива следует менять в зависимости от температуры: примерно раз в неделю при умеренной жаре, дважды – в более жаркие периоды и до трёх раз в неделю во время сильной жары.

Еще больше интересного о поливе растений

Ранее УНИАН писал о том, как сделать капельный полив из бутылок. Отмечалось, что самодельная система поможет сократить расход воды и сохранить растения здоровыми, пока вы будете в отъезде.

Также были названы самые красивые садовые цветы, не требующие постоянного ухода. В материале речь шла о том, чем засеять газон, чтобы не ухаживать за ним до конца сезона, и какие цветы самые неприхотливые и быстрорастущие в украинском климате.

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