Дроны СБУ поразили ангары с истребителями Су-30 в Крыму

Подтверждено 5 попаданий.

СБУ нанесла удар по ангарам с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями", – говорится в заявлении.

На данный момент подтверждено пять попаданий беспилотников по ангарам, где хранилась авиационная техника.

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По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

В ведомстве отмечают, что ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

Удары по Крыму

Как писал УНИАН, украинские БПЛА атаковали российский паром "Панагия", который использовался для переброски военной техники и вооружения с территории Краснодарского края (РФ) в оккупированный Крым. Судно задействовали для перевозки российской техники и грузов в направлении полуострова.

Ранее во временно оккупированном Крыму Силы обороны поразили противолодочный самолёт-амфибию Бе-12 "Чайка", три катера и судно обеспечения. Эти цели были связаны с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной составляющей противника. Отдельным эпизодом стало уклонение борта "Призраков" ГУР от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки россиян помешать выполнению боевой задачи, операторы продолжили операцию и добились важного результата.

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