Москва тратит до 50% государственного бюджета на военные нужды, теряя ежемесячно до 35 тысяч солдат, что подрывает стабильность государства.

Нынешний режим российского диктатора Владимира Путина может не пережить огневого и логистического коллапса временно оккупированного Крыма. Такое мнение высказали известные американские эксперты по вопросам национальной безопасности и военной разведки Марк Тот и полковник в отставке Джонатан Свит в колонке для The Hill.

Анализируя итоги мятежа Евгения Пригожина трехлетней давности, авторы отмечают, что бывший руководитель ЧВК "Вагнер" ещё тогда осознал главную истину, которую до сих пор игнорирует Кремль: Российская Федерация неспособна победить Украину в обычной конвенциональной войне.

На момент восстания Пригожина потери РФ составляли более 223 тысяч убитых и раненых, а по состоянию на июнь 2026 года эта цифра выросла более чем в шесть раз, приближаясь к отметке в 1,4 миллиона человек.

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Тот и Свит подчеркивают, что Москва тратит до 50% государственного бюджета на военные нужды, теряя ежемесячно до 35 тысяч солдат, что подрывает стабильность государства. Даже ключевые кремлевские пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, открыто выражают обеспокоенность из-за нехватки финансирования на строительство защитных сооружений вокруг стратегических мостов.

По мнению американских аналитиков, ситуация для оккупационных войск на полуострове стремительно ухудшается благодаря методичной многодоменной кампании, которую Силы обороны Украины развертывали с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Начав в 2022 году с успешного поражения порта Бердянска и затопления флагмана Черноморского флота – крейсера "Москва", Киев вынудил командование РФ эвакуировать штаб-квартиру из Севастополя в Новороссийск.

Последующие точечные удары беспилотниками и ракетами Storm Shadow и SCALP по авиабазе Саки, а также первая успешная спецоперация по подрыву автомобильных и железнодорожных пролетов Керченского моста заложили основу для полной изоляции Крыма.

В течение 2023–2024 годов Украина только наращивала интенсивность атак, выводя из строя вражеские подводные лодки, десантные корабли и узлы командования с помощью американских систем ATACMS.

Марк Тот и Джонатан Свит констатируют, что в 2025 и 2026 годах украинская стратегия принесла очевидные результаты: под постоянным огневым контролем ВСУ оказались системы противовоздушной обороны, нефтебазы и объекты энергетической инфраструктуры по всему полуострову.

Ситуация дошла до критической точки, когда из-за регулярных налетов половина Крыма осталась без электроснабжения, а оккупационные власти были вынуждены полностью запретить продажу бензина гражданскому населению, введя жесткое нормирование топлива. Сухопутный коридор через оккупированные территории юга также фактически заблокирован для безопасного использования из-за постоянной работы украинских беспилотников.

Эксперты полностью согласны с позицией бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который называет Крым решающим полем битвы в этой войне. Они подчеркивают, что для стратегической победы Украине даже не нужно немедленно возвращать полуостров физически – достаточно сделать его непригодным для дальнейшего военного использования Россией. Этот процесс завершится окончательным разрушением Керченского моста стоимостью 4 миллиарда долларов.

Учитывая колоссальное символическое и военное значение полуострова для Кремля, Марк Тот и Джонатан Свит выражают серьезные сомнения в том, что Владимир Путин сможет сохранить свою власть и выжить политически после полной потери контроля над Крымом.

Ситуация на фронте – последние новости

Отметим, что глава Кремля Владимир Путин изучает возможность принятия радикальных мер, включая проведение новой волны мобилизации, с целью обеспечения способности вести боевые действия против Украины еще в течение нескольких лет. По информации российского оппозиционного издания "Верстка", которое ссылается на данные представителя одной из европейских спецслужб, российский диктатор категорически не настроен на завершение военного конфликта и в настоящее время рассчитывает продолжать войну как минимум два-три года.

Накануне Путин категорическиотверг возможность дипломатического урегулирования и ответил отказом на недавние мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского, которые ранее были официально одобрены Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин во время выступления на панельной дискуссии YES Dinner Discussion, состоявшейся накануне Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026).

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