Цены могут взлететь через неделю: эксперт спрогнозировал, как атаки на АЗС ударят по кошелькам

Уничтожение автозаправочных станций может привести к дефициту топлива, ускорить инфляцию и повысить цены на продукты.

Российские удары по сетям автозаправочных станций могут иметь последствия не только для топливного рынка, но и для всей экономики Украины. Из-за возможного дефицита топлива подорожает логистика, что быстро скажется на стоимости продуктов.

Об этом УНИАН рассказал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, российские атаки на автозаправочные станции могут привести к росту цен на топливо из-за сокращения его предложения.

"Мало того, что топливо будет сложнее найти, так ещё и стоимость будет выше. Частично рост стоимости топлива приводит к инфляции. Поскольку для перевозки всех продуктов так или иначе нужны автомобили. И если растет цена на топливо, то она переносится на конечного покупателя", – сказал Ус.

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Эксперт подчеркнул, что последствия для потребителей могут проявиться очень быстро. В частности, первым подорожание ощутит пищевая отрасль, особенно в отдаленных населенных пунктах, куда доставка товаров требует больше времени и затрат на топливо.

"Думаю, что цены начнут расти максимум через неделю. Возможно, даже раньше. Бизнес оперативно просчитывает и реагирует на рост затрат. Как только стоимость топлива увеличивается, они сразу же будут стремиться как можно быстрее учесть дополнительные расходы в конечной цене", – отметил эксперт.

При этом он отметил, что делать точные прогнозы сложно, ведь многое будет зависеть от интенсивности атак и их влияния на инфраструктуру.

"Если топливо подорожает, скажем так, на 20%, то, возможно, цены также могут вырасти примерно на 22–23%, чтобы у предпринимателей был определенный лаг. Это приблизительные оценки", – отметил Ус.

Кроме того, он подчеркнул, что если Россия продолжит систематически атаковать украинские сети АЗС, это может сказаться не только на ценах, но и на темпах развития экономики страны.

"С задержкой в неделю это будет влиять на ценообразование в стране. Это будет разгонять инфляцию. А инфляция – это один из основных показателей экономики любой страны", – добавил Ус.

Российские удары по АЗС – последние новости

Как писал УНИАН, 17 июня враг уничтожил все АЗС в Тростянце. Тогда мэр города сообщил, что город пережил тяжелую ночь, поскольку российские оккупанты нанесли массированный удар по Тростянцу.

Недавно советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) заявлял, что Россия планирует уничтожить все прифронтовые АЗС в Украине.

В Сумской областной военной администрации заявили, что в ближайшее время россияне собираются атаковать автозаправочные станции в Сумской и нескольких других областях. В связи с этим жителей призывают не находиться на АЗС и вблизи них без крайней необходимости.

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