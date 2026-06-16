Московский НПЗ приостановил работу после удара Сил обороны, – Reuters

В результате удара была повреждена установка первичной переработки, обеспечивающая 53 процента мощности завода.

Нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил свою работу после ударов Сил обороны Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Издание отмечает, что в результате удара на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности завода. На видео, подтвержденном агентством, виден сильный пожар и густой черный дым, поднимавшийся с нефтеперерабатывающего завода после удара. Журналисты отмечают, что один из блоков вскоре должен возобновить работу.

Издание также отмечает, что Украина удвоила количество атак на нефтеперерабатывающие заводы с начала 2026 года. И это уже привело к полной или частичной остановке переработки нефти и снижению производства бензина, дизельного и авиационного топлива. По подсчетам журналистов, эта стратегия все больше напрягает внутренний рынок топлива в России.

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Удар по Москве: что известно

Напомним, на фоне удара власти Москвы заявили о сбивании 25 БПЛА системой ПВО Минобороны. Также мэр Сергей Собянин фактически признал поражение НПЗ, добавив, что на месте работают экстренные службы.

Позже президент Владимир Зеленский также подтвердил информацию об ударе по НПЗ в Москве, отметив, что это "справедливый ответ на российские удары". Он также в очередной раз заявил о необходимости заставить РФ завершить войну против Украины.

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