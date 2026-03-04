Удар по Новороссийску: аналитики раскрыли детали поражения российского фрегата

В частности, поражена средняя надстройка российского фрегата.

В черноморском порту Новороссийск после атаки дронов поражен российский фрегат "Адмирал Эссен". Зафиксирована детонация гранатометов. Об этом говорится в сообщении OSINT-проекта КиберБорошно в Telegram.

"В результате атаки БПЛА на Новороссийскую бухту была поражена средняя надстройка российского фрегата "Адмирал Эссен". В результате удара произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки и предназначенных для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек", - отмечается в сообщении.

В этой связи, говорится, что среди пораженных элементов корабельной электроники - комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который используется для обнаружения радиолокационного излучения противника и постановки активных радиопомех.

Кроме того, повреждения получили радары подсветки целей МР-90 "Орех", входящие в состав системы наведения корабельного зенитного ракетного комплекса и обеспечивающие подсветку воздушных целей на финальном участке полета ракет.

Также обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар корабля "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной картины для систем управления боем.

"Адмирал Эссен" - детали

Как известно, фрегат "Адмирал Эссен" может быть оснащен 8 ракетами типа "Калибр". Это второй фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", находящийся на вооружении Черноморского флота РФ. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

7 ноября 2014 года фрегат спустили на воду. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс".

Удар по Новороссийску

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". Еще во время атаки был поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

