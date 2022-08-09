Никита Надточний отметил, что ни один работник колонии не потрадал.

Российские оккупанты могли использовать для убийства украинских военных в Еленовке реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель". Из-за них человек сгорает за секунды, потому что они быстро выжигают воздух.

Об этом рассказал, что и.о. командира "Азова" майор Никита Надточий в интервью "Украинской правде".

"Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован "Шмель", так называемый. Он так и функционирует. То есть за секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды. Я вообще не рассматриваю какие-то другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто не может быть. Там видно, что, скорее всего, сработали Шмелями. Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", - рассказал Надточний.

При этом он отметил, что 28 июля вечером в 11:30 ребята оттуда и сообщили, что по ним "работают". Он перезвонил "в определенные органы", но там сообщили, что никто не работал – ни одна из артбригад не получала данные координат для отработки.

"То есть скорее всего, они слышали просто хлопки, взрыв и потом уже видели через окна, что-то где-то горит заревом. Вы видели видео – там рядом стоящие здания, они стоят с окнами. Так не бывает. Взрывная волна от снаряда или от ракеты не оставляет окон, когда здания так рядом находятся", – подытожил .

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленевке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия.

2 августа сообщалось, что Украина до сих пор не получила официальных ответов от России по спискам погибших и раненых в результате теракта на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в интернете спискам нет.

Также, уполномоченный ВР по правам человека сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончания "расследования" но сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования" не известно.

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