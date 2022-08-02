Украина настаивает на возвращении тел погибших в Еленовке защитников.

Украина до сих пор не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта в Еленовке, а оснований доверять опубликованным россиянами в интернете спискам нет.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России в отношении предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получено официальных ответов, мы можем оперировать лишь теми данными, которые обнародовали в сети Интернет россияне", - сказал Юсов.

По его словам, эти списки обрабатываются, собираются данные из других источников, но оснований доверять и говорить о том, что эти списки подтверждены, нет.

"В частности, потому, что в ходе проверки списки, которые в одностороннем порядке были обнародованы россиянами, там есть среди раненых те украинские бойцы, которые были ранены до этих событий в Еленовке, по которым были договоренности по обмену в ближайшее время и которые на момент этого теракта должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоне. Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", - подчеркнул представитель пресс-службы ГУР.

Юсов также отметил, что Украина предоставила запрос от Координационного штаба по возвращению тел погибших защитников и возвращение пленных бойцов, которые получили ранения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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