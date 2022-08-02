Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончания "расследования".

Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончания "расследования".

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев, но после окончания расследования", - рассказал он.

По словам уполномоченного, Украина пока не получила ответа на вопрос о том, сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования".

Теракт в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признание России государством-спонсором терроризма.

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