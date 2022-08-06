По словам Андрея Юсова, на это указывают первые сообщения РФ о применении и преднамеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS исправительной колонии в Еленовке.

Теракт в Еленевке был спецоперацией Российской Федерации против поставок Украине западного высокоточного вооружения.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос ведущего, на что рассчитывает РФ, пытаясь сфальсифицировать события в Еленовке.

"Собственно, с начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны русских, – это и была фальсификация. От первых сообщений о применении и намеренном обстреле высокоточным оружием HIMARS - это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация с целью дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи",-подчеркнул Юсов.

Он отметил, что на сегодняшний день ни представители Красного Креста, ни другие независимые представители мирового сообщества до сих пор не допущены до Еленовки, чтобы собственными глазами увидеть, что там произошло и начать независимое расследование.

"Это является свидетельством того, что есть что скрывать (РФ - УНИАН.). Но правда все равно победит, и, безусловно, расследование по виновным в Еленовке будет доведено до конца, виновные будут наказаны", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР МО рассказал, как теракт в Еленовке сказался на переговорах с Россией по обмену пленными.

"Скорее, это осложнило переговоры, понятно, что они и без того были трудными, в частности потому, что кое–кто в России считает, что они могут диктовать условия - это не так", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что переговоры относительно обмена военнопленными и относительно других форм и форматов возвращения украинских защитников продолжаются - работа не останавливается.

"Другое дело, что после теракта и массовых убийств украинских пленных они приобрели иной характер. У нас добавились такие задачи, как получение поверочного верифицируемого списка пострадавших, погибших и раненых, как возвращение тел украинских защитников домой, как проведение независимого расследования, как требование допуска Красного Креста в Еленовку и многое другое",- пояснил Юсов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленевке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия.

2 августа сообщалось, что Украина до сих пор не получила официальных ответов от России по спискам погибших и раненых в результате теракта на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в интернете спискам нет.

Также, уполномоченный ВР по правам человека сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончания "расследования" но сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования" не известно.

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