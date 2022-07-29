Теракт в Еленовке имеет две составляющие, одна из которых заключается в сокрытии масштабов военных преступлений российских оккупационных войск в Украине, считает глава ОП.

Россияне заранее планировали совершить военное преступление в Еленовке Донецкой области, за что их надо признать страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Еленовка. Акт терроризма, который россияне планировали заранее. Они нанесли по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы "Азова", прицельный удар. А теперь пытаются врать, обвиняя Украину. Особенно цинично выглядит информация о том, что ни один из представителей колонии не пострадал", - написал Ермак.

Он напомнил, что это далеко не первая провокация российских оккупационных войск с 2014 года, потому можно вспомнить хотя бы сбитие самолета рейса MH17, в чем россияне также обвиняли Украину.

По словам Ермака, цель "еленовского теракта" россиян, который справедливо сравнивают с Катынью, имеет несколько составляющих.

"Первая - это попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что Россия больше всего стремится остановить поддержку наших союзников и постоянно совершает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска", - отметил он.

Он подчеркнул, что об этой тактике русских "свидетельствует и оперативная работа пропагандистов, а также ботофермы в соцсетях, в Твиттере, которые разносят выгодные для россиян смыслы. Но мы также делаем все, чтобы мир узнал правду". Однако, как заявляет Ермак, мир будет знать, что Россия - страна-террорист.

"Вторая - Россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений", - считает руководитель ОП.

Он добавил, что российский террор - это попытка сломать и запугать украинцев.

"Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно русские убивают наших людей", - подчеркнул Ермак.

"Преступление в Еленовке - это еще одно доказательство того, что Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их ложь будет быстро раскрыта и понятна всем. Мы отвечаем на поле боя, а также собираем доказательства военных преступлений для наказания российских преступников. Каждый из них будет в "Книге палачей". И каждый будет отвечать за все на скамье подсудимых, и не только. Мир имеет дело с преступниками. Единственное правильное решение - дать жесткий отпор", - подытожил Ермак.

Напомним, 29 июля, пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате обстрела Еленовской колонии в Донецкой области. Позже сообщалось, что число погибших возросло. Российские СМИ написали, что исправительное учреждение якобы обстреляли украинские войска.

В Генштабе заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины не наносили ракетные и артиллерийские удары по Еленовке, обстрел исправительного учреждения в этом поселке осуществила армия РФ, чтобы скрыть пытки над заключенными и расстрелы.

Еленовка расположена под Мариуполем, в поселке находятся две фильтрационные тюрьмы российских оккупантов.

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