Т-80 создавался с целью догнать НАТО, но стал головной болью в эксплуатации.

В сети регулярно появляются видео с эшелонами российских танков, которые Кремль везет в Украину для пополнения своих катастрофических потерь. Среди них довольно часто можно заметить Т-80.

Такой выбор довольно трудно объяснить. Ведь в армии РФ он был далеко не таким распространенным, как, например, Т-72, ​​отличается довольно сложным обслуживанием и "прожорливостью".

История появления Т-80

История появления Т-80 уходит корнями в конкуренцию между тремя советскими танковыми конструкторскими бюро в Харькове, Нижнем Тагиле и тогдашнем Ленинграде. После принятия на вооружение в 1968 году харьковского Т-64А со 125-мм пушкой он должен был стать самыми массовыми боевым танком.

Но нижнетагильцы заверили руководство СССР, что эта машина довольно сложна и дорога в производстве и вели производство своего проекта, будущего Т-72, оформив его внешний вид к 1969 году, а четыре года спустя его приняли на вооружение.

В то же время в 60-х годах США и Германия вели совместную разработку перспективного танка MBT-70. Когда советская разведка узнала о планах установить на него 1500-сильный двигатель, стало понятно, что и Т-64А с 750-сильным двигателем, так и Т- 72 с 780-сильным проигрывают ему в подвижности в разы.

Поэтому в 1968 году ленинградское КБ, которое еще с 50-х годов экспериментировало с газотурбинными установками, получило заказ на модернизацию Т-64А перспективным 1000-сильным газотурбинным двигателем, который должен был обеспечить скорость в 70 км/ч.

В результате работ оказалось, что ходовая часть не выдерживает скоростные нагрузки и модернизация фактически превратилась в разработку нового танка, в котором от Т-64А осталась только пушка, механизм заряжания, элементы бронезащиты и отдельные узлы и системы.

Таким образом, СССР с 1968 по 1976 годы принимает на вооружение три танка, которые несовместимы по ходовой, двигателям и абсолютному большинству всех узлов, агрегатов и систем, но одинаковы по огневой мощи и уровню бронирования. И к этому "зоопарку" затем добавилось еще множество модификации уже принятых на вооружение машин.

В частности, в 1978 году, то есть уже через два года после принятия на вооружение, выпускается Т-80Б, получивший комплекс управляемого вооружения и новую систему управления огнем. А в 1985 – Т-80БВ с динамической защитой "Контакт".

Особенности Т-80БВ

То ради чего и создавался Т-80 – газотурбинный 1000-сильный двигатель, мощность которого еще потом несколько раз повышали до 1250 л.с., действительно обеспечивает высокие динамические характеристики и позволяет танку рвать с места. Но он же и стал настоящей головной болью в эксплуатации.

Во-первых, он "прожорлив" - расход топлива 460 литров на 100 км и это при движении по дорогам с твердым покрытием. А по бездорожью "аппетит" Т-80 еще выше.

Во-вторых, в отличие от дизельных двигателей, газотурбинные установки, которые чаще используются в авиации, достаточно чувствительны к пыли, поэтому для очистки воздуха на Т-80 установлена ​​целая система фильтров. А сам двигатель требует регулярного, тщательного и профессионального обслуживания.

В Харькове даже еще до развала СССР успели разработать и принять на вооружение Т-80УД, банально "выбросив" газотурбинный двигатель и установив дизельный 6ТД. Кстати, именно эти харьковские машины в 1993 году расстреляли Белый Дом в Москве. Согласно интервью одного из тех танкистов Т-80УД были единственными, которые удалось тогда завести из всех Т-80, которые были в трех полках Кантемировской дивизии.

Что касается общих боевых возможностей, то по сравнению с Т-72Б, Т-80БВ имеет значительно лучшую эффективность благодаря более совершенной системе управления огнем. Но эксплуатационные характеристики машины, которые демонстрировались годами в армии СРСР, а затем РФ, были настолько неудовлетворительными, что их с 2000-х годов их массово списывали. В частности, в 2000 году российская армия имела на вооружении 7558 Т-80 всех версий, а в 2021 году только 360 в строю.

Из этого количества можно вычесть около полутора сотен Т-80 всех версий, уничтожение или захват которых было верифицировано проектом Oryx по публичным фото и видео. А учитывая то, что далеко не каждая уничтоженная машина была выложена в сеть, речь идет, ориентировочно, о вдвое большем количестве уничтоженных Т-80 всех версий, включая новейший Т-80БВМ.

Кстати, согласно распределению потерь относительно общего количества машин, , именно Т-80 армия РФ теряет чаще всего. Что еще раз говорит о реальных боевых и эксплуатационных характеристиках этой машины.

Характеристики Т-80БВ