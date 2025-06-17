Во время атаки на Киев в ночь на 17 июня пострадала экс-фуд-продюсер популярного шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия, девушка в реанимации.
Как сообщил в Instagram ее коллега, кулинар Владимир Ярославский, Настя жила в доме, подъезд которого "сложился почти полностью" после удара российской ракеты.
"Под завалами до сих пор ищут людей", - отметил он.
При этом Ярославский он рассказал о сборе средств на помощь девушке:
"Мы с командой также приобщаемся к помощи - и финансово, и во всем, что сейчас может оказаться полезным".
Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 17 июня Россия запустила по Киеву и окрестностям около 200 дронов и ракет. Известно о погибших и раненых.
Украинские звезды делились в соцсетях своими переживаниями и реакциями на трагические события в столице.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Это ужас и боль": украинские звезды оплакивают трагическую гибель Юрия Фелипенко
- "Я жив!": Потап попал в больницу и нарвался на резкую критику в сети (фото)
- Леся Никитюк подтвердила, что беременна: "Это волшебный период" (фото)
- "Очень прошу вас прийти": жена Юрия Фелипенко объявила, когда и где состоится прощание