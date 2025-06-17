Сообщается, что девушка жила в доме, в который попала российская ракета.

Во время атаки на Киев в ночь на 17 июня пострадала экс-фуд-продюсер популярного шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия, девушка в реанимации.

Как сообщил в Instagram ее коллега, кулинар Владимир Ярославский, Настя жила в доме, подъезд которого "сложился почти полностью" после удара российской ракеты.

"Под завалами до сих пор ищут людей", - отметил он.

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При этом Ярославский он рассказал о сборе средств на помощь девушке:

"Мы с командой также приобщаемся к помощи - и финансово, и во всем, что сейчас может оказаться полезным".

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 17 июня Россия запустила по Киеву и окрестностям около 200 дронов и ракет. Известно о погибших и раненых.

Украинские звезды делились в соцсетях своими переживаниями и реакциями на трагические события в столице.

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